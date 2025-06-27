В Киеве разоблачили бухгалтера, которая перечислила 1,7 млн ​​грн не по договорам, а себе на счет

Бухгалтер переводила деньги по договорам не на предоставленные реквизиты, а на собственный счет ФЛП.

Фото из открытых источников

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении бывшему бухгалтеру частного предприятия в завладении средствами этой фирмы.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, подозреваемая, будучи главным бухгалтером и имея доступ к системе онлайн-банкинга компании, переводила деньги по договорам не на предоставленные реквизиты, а на собственный счет физического лица-предпринимателя.

«Таким образом, с июня 2024 года по январь 2025 года она завладела 1,7 млн гривен», — отметили в прокуратуре.

Также в прокуратуре добавили, что ранее женщина как бухгалтер несколько лет обслуживала фермерское хозяйство, с счетов которого деньги аналогично переводились на ее личный счет. По этому факту ей уже сообщили о подозрении в Киевской области.

На данный момент женщине инкриминируется завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в условиях военного положения, в особо крупных размерах.

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