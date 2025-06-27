У Києві викрили бухгалтерку, яка перерахувала 1,7 млн грн не по договорам, а собі на рахунок

Бухгалтерка перераховувала гроші за договорами не за наданими реквізитами, а на власний рахунок ФОП.

Фото з відкритих джерел

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру колишній бухгалтерці приватного підприємства у заволодінні грошима цієї фірми.

Як повідомила Київська міська прокуратура, підозрювана, як головна бухгалтерка, маючи доступ до системи онлайн банкінгу товариства, перераховувала гроші за договорами не за наданими реквізитами, а на власний рахунок ФОП.

«Таким чином з червня 2024 року по січень 2025 року вона заволоділа 1,7 млн гривень», - зазначили у прокуратурі.

Також у прокуратурі додали, що раніше жінка як бухгалтер кілька років обслуговувала фермерське господарство, з рахунків якого гроші там само переводились на її рахунок. За цим фактом їй повідомили про підозру на Київщині.

Наразі жінці інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

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