Практика судів
  1. В Україні

У Києві викрили бухгалтерку, яка перерахувала 1,7 млн грн не по договорам, а собі на рахунок

22:00, 27 червня 2025
Бухгалтерка перераховувала гроші за договорами не за наданими реквізитами, а на власний рахунок ФОП.
У Києві викрили бухгалтерку, яка перерахувала 1,7 млн грн не по договорам, а собі на рахунок
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці повідомили про підозру колишній бухгалтерці приватного підприємства у заволодінні грошима цієї фірми.

Як повідомила Київська міська прокуратура, підозрювана, як головна бухгалтерка, маючи доступ до системи онлайн банкінгу товариства, перераховувала гроші за договорами не за наданими реквізитами, а на власний рахунок ФОП.

«Таким чином з червня 2024 року по січень 2025 року вона заволоділа 1,7 млн гривень», - зазначили у прокуратурі.

Також у прокуратурі додали, що раніше жінка як бухгалтер кілька років обслуговувала фермерське господарство, з рахунків якого гроші там само переводились на її рахунок. За цим фактом їй повідомили про підозру на Київщині.

Наразі жінці інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мораторій має убезпечити бізнес від тиску недобросовісних посадовців – Юлія Свириденко

Також готуються рішення щодо розширення локалізації в закупівлях і реформа трудового законодавства.

Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради з підтримки підприємництва: хто туди увійшов

Президент оголосив про підготовку мораторію на перевірки бізнесу та затвердив нову Раду з підтримки підприємництва.

Обсяг оборонних видатків у бюджетах на 2026, 2027, 2028 роки будуть корегувати з урахуванням воєнно-політичної обстановки: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Кабміну доручили передбачити під час підготовки законопроектів про Державний бюджет на 2026, 2027, 2028 роки можливість корегування обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки – Президент підписав Указ.

Я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу – Володимир Зеленський

Президент Зеленський доручив готувати рішення про мораторій на перевірки бізнесу і розширення ради «Держави-бізнес».

Залік з української та іноземної мов для аспірантів на третьому році підготовки – Юлія Гришина повідомила про підготовку звернення до Шмигаля

Раніше Кабмін передбачив включення до навчального плану аспіранта третього року підготовки денної форми заліку з української та іноземної мов як обовʼязкового підсумкового контролю з використанням процесів ЗНО.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду у Великій Палаті