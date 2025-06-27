Практика судів
  1. В Україні

$5 тисяч за виключення зі списку — на Рівненщині військові платили 70-річній пенсіонерці за уникнення відряджень на фронт

13:18, 27 червня 2025
Жінка разом із племінником-військовим організувала схему, за якою за хабар впливала на формування списків для бойових відряджень, виключаючи з них «платників».
$5 тисяч за виключення зі списку — на Рівненщині військові платили 70-річній пенсіонерці за уникнення відряджень на фронт
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині викрили 70-річну пенсіонерку, яка організувала схему поборів з військових за уникнення відряджень у зону бойових дій. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними Бюро, жінка мала значний авторитет і зв’язки в місцевій громаді.

Активну роль в оборудці відігравав її племінник, військовослужбовець цієї частини. Вказується, що він підшуковував охочих уникнути відправлення на фронт, збирав з них гроші та передавав своїй родичці.

Так, за «виключення» одного прізвища з наказу на відрядження просили близько 5 тисяч доларів.

За попередніми даними, жінка, використовуючи зв’язки з представниками командування, безпосередньо впливала на формування списків для відряджень — додавала або вилучала окремі прізвища за винагороду. Її дії мають ознаки впливу на посадових осіб з метою отримання неправомірної вигоди.

Схему вдалося викрити завдяки свідомим військовослужбовцям, які повідомили про злочин. Після затримання племінник пішов на співпрацю зі слідством та надав викривальні свідчення щодо своєї тітки.

Справу щодо чоловіка вже виділено в окреме провадження і скеровано до суду.

Досудове розслідування триває. Наразі встановлюються інші особи, які могли бути причетні до схеми, зокрема з-поміж командування. Також триває аналіз документації військової частини, що стосується відряджень.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України — висловлення пропозиції здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар військові ДБР військовослужбовці військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто отримав звання членів-кореспондентів Національної академії правових наук – прізвища

Народні депутати від «Слуги народу», посадовець, суддя та родичка голови Верховної Ради.

Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкційного тиску України та учасників «Групи семи»

Рішенням РНБО доручено Кабміну, СБУ, СЗР разом з Офісом Генпрокурора забезпечити синхронізацію з ЄС, США та іншими державами санкцій, застосованих Україною у зв’язку зі збройною агресією РФ.

«Повернемося до питання на наступному засіданні» – що вирішив саміт ЄС стосовно відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, документ

Україна третій рік перебуває у статусі кандидата до ЄС – що вирішив саміт ЄС стосовно відкриття переговорних кластерів.

Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків — Михайло Федоров про нові правила для операторів

Оператори повинні будуть блокувати спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки, заявили у Мінцифри.

Депутати пропонують змінити порядок бронювання поліцейських, прокурорів та працівників судів

На думку депутатів, таким чином буде зменшена кількість заброньованих, зокрема, у правоохоронних органах.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду у Великій Палаті