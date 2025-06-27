$5 тисяч за виключення зі списку — на Рівненщині військові платили 70-річній пенсіонерці за уникнення відряджень на фронт

Жінка разом із племінником-військовим організувала схему, за якою за хабар впливала на формування списків для бойових відряджень, виключаючи з них «платників».

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На Рівненщині викрили 70-річну пенсіонерку, яка організувала схему поборів з військових за уникнення відряджень у зону бойових дій. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними Бюро, жінка мала значний авторитет і зв’язки в місцевій громаді.

Активну роль в оборудці відігравав її племінник, військовослужбовець цієї частини. Вказується, що він підшуковував охочих уникнути відправлення на фронт, збирав з них гроші та передавав своїй родичці.

Так, за «виключення» одного прізвища з наказу на відрядження просили близько 5 тисяч доларів.

За попередніми даними, жінка, використовуючи зв’язки з представниками командування, безпосередньо впливала на формування списків для відряджень — додавала або вилучала окремі прізвища за винагороду. Її дії мають ознаки впливу на посадових осіб з метою отримання неправомірної вигоди.

Схему вдалося викрити завдяки свідомим військовослужбовцям, які повідомили про злочин. Після затримання племінник пішов на співпрацю зі слідством та надав викривальні свідчення щодо своєї тітки.

Справу щодо чоловіка вже виділено в окреме провадження і скеровано до суду.

Досудове розслідування триває. Наразі встановлюються інші особи, які могли бути причетні до схеми, зокрема з-поміж командування. Також триває аналіз документації військової частини, що стосується відряджень.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України — висловлення пропозиції здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

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