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$5 тысяч за исключение из списка — в Ровенской области военные платили 70-летней пенсионерке за избежание командировок на фронт

13:18, 27 июня 2025
Женщина вместе с племянником-военным организовала схему, по которой за взятку влияла на формирование списков для боевых командировок, исключая из них «плательщиков».
$5 тысяч за исключение из списка — в Ровенской области военные платили 70-летней пенсионерке за избежание командировок на фронт
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В Ровенской области разоблачили 70-летнюю пенсионерку, которая организовала схему поборов с военнослужащих за уклонение от командировок в зону боевых действий. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным Бюро, женщина имела значительный авторитет и связи в местной общине.

Активную роль в схеме играл её племянник — военнослужащий этой части. Указывается, что он подыскивал желающих избежать отправки на фронт, собирал с них деньги и передавал своей родственнице.

Так, за «исключение» одной фамилии из приказа на командировку просили около 5 тысяч долларов.

По предварительным данным, женщина, используя связи с представителями командования, напрямую влияла на формирование списков для командировок — добавляла или удаляла отдельные фамилии за вознаграждение. Её действия имеют признаки воздействия на должностных лиц с целью получения неправомерной выгоды.

Схему удалось раскрыть благодаря сознательным военнослужащим, которые сообщили о преступлении. После задержания племянник пошёл на сотрудничество со следствием и дал изобличающие показания в отношении своей тёти.

Дело в отношении мужчины уже выделено в отдельное производство и направлено в суд.

Досудебное расследование продолжается. В настоящее время устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к схеме, в том числе среди командования. Также продолжается анализ документации воинской части, касающейся командировок.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины — предложение осуществить влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды, совершённое по предварительному сговору группой лиц.

Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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