Профессиональный подбор работников: какие работы требуют спецтребования и ежегодного обучения

14:50, 27 июня 2025
Для 13 видов работ предусмотрен обязательный профессиональный подбор работников.
Пенсионный фонд в Луганской области рассказывает, какие работы требуют специальных условий и ежегодного обучения.
На сегодняшний день действует Перечень работ, где существует необходимость в профессиональном отборе, который утверждён приказом Минздрава и Госнадзорохрантруда Украины от 23.09.1994 №263/121 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 25.01.95 за №18/554 (с изменениями).
В этот аеречень входят такие виды работ:
- все виды подземных работ;
- работа в кесонах, барокамерах, замкнутых пространствах;
- водолазные работы;
- работы на высоте, верхолазные работы, работы, связанные с подъёмом на высоту;
- работы по обслуживанию действующих электроустановок напряжением до и выше 1000 В и выполнение в них оперативных переключений, наладочных, монтажных работ и высоковольтных испытаний, работы под напряжением в электроустановках до и выше 1000 В, работы, связанные с действующим энергетическим оборудованием;
- работы, связанные с применением взрывчатых материалов, работы на взрыво- и пожароопасных производствах;
- работы, выполнение которых предусматривает ношение огнестрельного оружия;
- аварийно-спасательные работы и работы по тушению пожаров;
- работы, связанные с управлением наземным, подземным, воздушным и водным транспортом;
- работы, связанные с нервно-эмоциональным напряжением (авиадиспетчеры, диспетчеры управления движением железнодорожного транспорта, операторы энергетических систем);
- работы по техническому обслуживанию и эксплуатации компрессорных, нефтенасосных и газорегуляторных станций, линейных систем магистральных нефте- и газопроводов;
- работы, связанные с бурением, добычей и переработкой нефти, газа, конденсата и подготовкой их к транспортировке и хранению;
- работы, непосредственно связанные с производством чёрных и цветных металлов.
Перечень работ является руководящим документом для подготовки перечня профессий, где существует необходимость в профессиональном отборе.
Работники, занятые на работах с повышенной опасностью или там, где необходим профессиональный отбор, должны ежегодно проходить за счёт работодателя специальное обучение и проверку знаний соответствующих нормативно-правовых актов по охране труда.