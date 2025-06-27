Профессиональный подбор работников: какие работы требуют спецтребования и ежегодного обучения

Для 13 видов работ предусмотрен обязательный профессиональный подбор работников.

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Пенсионный фонд в Луганской области рассказывает, какие работы требуют специальных условий и ежегодного обучения.

На сегодняшний день действует Перечень работ, где существует необходимость в профессиональном отборе, который утверждён приказом Минздрава и Госнадзорохрантруда Украины от 23.09.1994 №263/121 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 25.01.95 за №18/554 (с изменениями).

В этот аеречень входят такие виды работ:

все виды подземных работ; работа в кесонах, барокамерах, замкнутых пространствах; водолазные работы; работы на высоте, верхолазные работы, работы, связанные с подъёмом на высоту; работы по обслуживанию действующих электроустановок напряжением до и выше 1000 В и выполнение в них оперативных переключений, наладочных, монтажных работ и высоковольтных испытаний, работы под напряжением в электроустановках до и выше 1000 В, работы, связанные с действующим энергетическим оборудованием; работы, связанные с применением взрывчатых материалов, работы на взрыво- и пожароопасных производствах; работы, выполнение которых предусматривает ношение огнестрельного оружия; аварийно-спасательные работы и работы по тушению пожаров; работы, связанные с управлением наземным, подземным, воздушным и водным транспортом; работы, связанные с нервно-эмоциональным напряжением (авиадиспетчеры, диспетчеры управления движением железнодорожного транспорта, операторы энергетических систем); работы по техническому обслуживанию и эксплуатации компрессорных, нефтенасосных и газорегуляторных станций, линейных систем магистральных нефте- и газопроводов; работы, связанные с бурением, добычей и переработкой нефти, газа, конденсата и подготовкой их к транспортировке и хранению; работы, непосредственно связанные с производством чёрных и цветных металлов.

Перечень работ является руководящим документом для подготовки перечня профессий, где существует необходимость в профессиональном отборе.

Работники, занятые на работах с повышенной опасностью или там, где необходим профессиональный отбор, должны ежегодно проходить за счёт работодателя специальное обучение и проверку знаний соответствующих нормативно-правовых актов по охране труда.