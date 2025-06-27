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Професійний добір працівників: які роботи вимагають спецвимог та щорічного навчання

14:50, 27 червня 2025
Для 13 видів робіт передбачено обов’язковий професійний добір працівників.
Професійний добір працівників: які роботи вимагають спецвимог та щорічного навчання
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Пенсійний фонд в Луганській області розповідає, які роботи вимагають спецвимог та щорічного навчання. 

На сьогодні є чинним Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, який затверджений наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 №263/121 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.01.95 за №18/554 (зі змінами).

До цього Переліку входять такі види робіт:

  1. всі види підземних робіт;
  2. робота в кесонах, барокамерах, замкнутих просторах;
  3. водолазні роботи;
  4. роботи на висоті, верхолазні роботи, роботи, пов’язані з підйомом на висоту;
  5. роботи з обслуговування діючих електроустановок напругою до і вище 1000 В та виконання в них оперативних перемикань, налагоджувальних, монтажних робіт і високовольтних випробувань
  6. роботи під напругою в електроустановках до і вище 1000 В, роботи, пов’язані з діючим енергетичним обладнанням;
  7. роботи, пов’язані із застосуванням вибухових матеріалів, роботи на вибухо- та пожежонебезпечних виробництвах;
  8. роботи, виконання яких передбачає носіння вогнепальної зброї; аварійно-рятувальні роботи та роботи з гасіння пожеж;
  9. роботи, пов’язані з управлінням наземним, підземним, повітряним і водним транспортом;
  10. роботи, пов’язані з нервово-емоційним напруженням (авіадиспетчери, диспетчери управління рухом залізничного транспорту, оператори енергетичних систем);
  11. роботи з технічного обслуговування та експлуатації компресорних, нафтонаcосних і газорегуляторних станцій, лінійних систем магістральних нафто- і газопроводів;
  12. роботи, пов’язані з бурінням, видобутком і переробкою нафти, газу, конденсату та підготовкою їх до транспортування і зберігання;
  13. роботи, безпосередньо пов’язані з виробництвом чорних і кольорових металів.

Перелік робіт є керівним документом для підготовки переліку професій, де є потреба у професійному доборі.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

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