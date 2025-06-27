Професійний добір працівників: які роботи вимагають спецвимог та щорічного навчання

Для 13 видів робіт передбачено обов’язковий професійний добір працівників.

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Пенсійний фонд в Луганській області розповідає, які роботи вимагають спецвимог та щорічного навчання.

На сьогодні є чинним Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, який затверджений наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 №263/121 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.01.95 за №18/554 (зі змінами).

До цього Переліку входять такі види робіт:

всі види підземних робіт; робота в кесонах, барокамерах, замкнутих просторах; водолазні роботи; роботи на висоті, верхолазні роботи, роботи, пов’язані з підйомом на висоту; роботи з обслуговування діючих електроустановок напругою до і вище 1000 В та виконання в них оперативних перемикань, налагоджувальних, монтажних робіт і високовольтних випробувань роботи під напругою в електроустановках до і вище 1000 В, роботи, пов’язані з діючим енергетичним обладнанням; роботи, пов’язані із застосуванням вибухових матеріалів, роботи на вибухо- та пожежонебезпечних виробництвах; роботи, виконання яких передбачає носіння вогнепальної зброї; аварійно-рятувальні роботи та роботи з гасіння пожеж; роботи, пов’язані з управлінням наземним, підземним, повітряним і водним транспортом; роботи, пов’язані з нервово-емоційним напруженням (авіадиспетчери, диспетчери управління рухом залізничного транспорту, оператори енергетичних систем); роботи з технічного обслуговування та експлуатації компресорних, нафтонаcосних і газорегуляторних станцій, лінійних систем магістральних нафто- і газопроводів; роботи, пов’язані з бурінням, видобутком і переробкою нафти, газу, конденсату та підготовкою їх до транспортування і зберігання; роботи, безпосередньо пов’язані з виробництвом чорних і кольорових металів.

Перелік робіт є керівним документом для підготовки переліку професій, де є потреба у професійному доборі.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

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