«Чоловік написав заяву на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю і покинув приміщення ТЦК»: у Полтавському ТЦК прокоментували скандальний інцидент

Наразі ТЦК вже відпустив чоловіка, родичі якого повідомляли про його зникнення.

Фото: 18000.com.ua

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На Полтавщині у низці Телеграм-каналів повідомили, що 26 червня працівники ТЦК затримали чоловіка, доставили до одного з ТЦК Полтавського району з метою проходження ВЛК і зв'язок із ним нібито обірвався.

Полтавський обласний ТЦК та СП вказав, що чоловіка наразі вже відпустили – його родичі привезли відповідні документи і він написав заяву на відстрочку. Раніше він відстрочку не оформлював.

Після з'ясування усіх обставин у ТЦК повідомили: «Громадянин М. був доставлений до Полтавського районного ТЦК та СП поліцією, оскільки він придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони».

У ТЦК підкреслили, що на повторний медичний огляд чоловік не направлявся, оскільки має чинний висновок ВЛК.

Перебуваючи у приміщення ТЦК та СП, чоловік повідомив, що його мати має інвалідність, а він за нею доглядає. Коли рідні передали йому документи, які це підтверджують, написав заяву на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю і покинув приміщення ТЦК об 11:00 годині 26 червня, додали у центрі комплектування.

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