У Харкові працівники СІЗО залишили затриманого помирати у камері — ДБР

Сімом співробітникам ізолятора повідомлено про підозру у перевищенні повноважень, службовій недбалості та залишенні людини в небезпеці, що призвело до її смерті.

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру сімом працівникам Харківського СІЗО, які залишили помирати у камері затриманого. Про це повідомляє ДБР.

Так, про підозру повідомлено колишньому керівнику Харківського слідчого ізолятора, двом оперуповноваженим, черговому помічнику начальника, старшому по корпусу та двом молодшим інспекторам установи.

Встановлено, що у квітні 2025 року працівники СІЗО вирішили «виховати» одного із щойно доставлених підозрюваних і з цією метою помістили його до камери із іншим засудженим, що є грубим порушенням закону.

Згідно з вимогами, особи, вирок щодо яких ще не набрав законної сили, не можуть утримуватись разом із вже засудженими.

«Через кілька годин після переведення потерпілого, засуджені побили його до напівпритомного стану. Однак, замість надання медичної допомоги та негайного виклику швидкої, працівники ізолятора залишили його у віддаленій камері без допомоги, фактично чекаючи, поки він помре», — зазначили в ДБР.

Уночі затриманий помер через черепно-мозкову травму, перелом кісток, пошкодження внутрішніх органів та м’яких тканин. Як показала судово-медична експертиза, своєчасно надана медична допомога могла врятувати йому життя.

Для того, щоб приховати обставини злочину, працівники СІЗО повідомили відповідні органи, що чоловік загинув під час бійки в камері, навмисне замовчавши факт незаконного переведення та бездіяльність у наданні допомоги, вказали в Бюро.

Залежно від ролі кожного, працівники СІЗО підозрюються у:

перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України);

залишенні в небезпеці, що спричинило смерть особи (ч. 3 ст. 135 КК України);

службовій недбалості, що спричинила загибель людини (ч. 3 ст. 367 КК України).

Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Окремо, органами Національної поліції повідомлено про підозру засудженому, який завдав потерпілому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті (ч. 2 ст. 121 КК України).

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