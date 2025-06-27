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Міністр оборони Умєров розповів, чи знизять в Україні мобілізаційний вік

12:42, 27 червня 2025
Рустем Умєров повідомив, що Міноборони працює над вдосконаленням мотиваційного пакета для молодих військових.
Міністр оборони Умєров розповів, чи знизять в Україні мобілізаційний вік
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В Україні наразі не планують зниження мобілізаційного віку, водночас готуються додаткові заохочення для контрактників 18-24. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. 

За його словами, після аналізу бойових дій, у яких брали участь молоді військовослужбовці за контрактом 18-24, командири високо оцінили їхню витримку, професіоналізм і рішучість. Зараз триває робота над вдосконаленням мотиваційного пакета.

"Контрактники 18–24 продемонстрували високу готовність і впевнені дії у боях. Ми побачили їх на полі бою – і це справді мотивує. Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні. Це потужний людський ресурс, який варто підтримувати і розвивати. І держава це робитиме, вдосконалюючи мотиваційний пакет проєкту", - підкреслив Умєров у коментарі журналістам.

За словами Умєрова, програма 18-24 стала важливим моральним поштовхом для усієї системи. Вона постійно аналізується за трьома критеріями: фінансові умови, кількісний склад та якість підготовки.

Крім того, зазначив міністр, триває робота над вдосконаленням мотиваційного пакета для молодих військових. 

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Міноборони Рустем Умєров мобілізація

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