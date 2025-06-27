Практика судов
  1. В Украине

Министр обороны Умеров рассказал, снизят ли в Украине мобилизационный возраст

12:42, 27 июня 2025
Рустем Умеров сообщил, что Минобороны работает над усовершенствованием мотивационного пакета для молодых военных.
Министр обороны Умеров рассказал, снизят ли в Украине мобилизационный возраст
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине пока не планируется снижение мобилизационного возраста, в то же время готовятся дополнительные поощрения для контрактников 18-24. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, после анализа боевых действий, в которых принимали участие молодые военнослужащие по контракту 18-24, командиры высоко оценили их выдержку, профессионализм и решительность. Сейчас идет работа над совершенствованием мотивационного пакета.

"Контрактники 18-24 продемонстрировали высокую готовность и уверенные действия в боях. Мы увидели их на поле боя – и это действительно мотивирует. Их профессионализм, выдержка и сила духа стали еще одним подтверждением того, что молодое поколение способно эффективно защищать государство уже сегодня. Это мощный человеческий ресурс, который следует поддерживать и развивать. И государство будет это делать, совершенствуя мотивационный пакет проекта", - подчеркнул Умеров в комментарии журналистам.

По словам Умерова, программа 18-24 стала важным моральным толчком для всей системы. Она постоянно анализируется по трем критериям: финансовым условиям, количественному составу и качеству подготовки.

Кроме того, отметил министр, продолжается работа по совершенствованию мотивационного пакета для молодых военных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

 

 

Минобороны Рустем Умеров мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Вернемся к вопросу на следующем заседании» – что решил саммит ЕС по открытию переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС, документ

Украина находится в статусе кандидата в ЕС третий год – что решил саммит ЕС по открытию переговорных кластеров.

Украинцы больше не будут получать спам-звонки – Михаил Федоров о новых правилах для операторов

Операторы должны будут блокировать спам, рекламу и потенциально мошеннические звонки, заявили в Минцифры.

Депутаты предлагают изменить порядок бронирования полицейских, прокуроров и сотрудников судов

По мнению депутатов, таким образом будет уменьшено количество забронированных лиц, в частности, в правоохранительных органах.

Кабмин предлагает изменить размер максимальной величины базы начисления ЕСВ для военных

Правительство предлагает изменить размер максимальной величины базы начисления ЕСВ для военнослужащих и полицейских.

Ходатайства на обыски и прослушивание служащих предприятий-резидентов Defence City будут требовать согласования Генпрокурора

В УПК предусмотрят, что совершение процессуальных действий в отношении юридических лиц, включенных Минобороны в Перечень Defence City, и их служебных лиц будет требовать согласования Генерального прокурора – в частности, ходатайства на обыски и прослушивание.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду у Великій Палаті