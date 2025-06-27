Министр обороны Умеров рассказал, снизят ли в Украине мобилизационный возраст

Рустем Умеров сообщил, что Минобороны работает над усовершенствованием мотивационного пакета для молодых военных.

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В Украине пока не планируется снижение мобилизационного возраста, в то же время готовятся дополнительные поощрения для контрактников 18-24. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, после анализа боевых действий, в которых принимали участие молодые военнослужащие по контракту 18-24, командиры высоко оценили их выдержку, профессионализм и решительность. Сейчас идет работа над совершенствованием мотивационного пакета.

"Контрактники 18-24 продемонстрировали высокую готовность и уверенные действия в боях. Мы увидели их на поле боя – и это действительно мотивирует. Их профессионализм, выдержка и сила духа стали еще одним подтверждением того, что молодое поколение способно эффективно защищать государство уже сегодня. Это мощный человеческий ресурс, который следует поддерживать и развивать. И государство будет это делать, совершенствуя мотивационный пакет проекта", - подчеркнул Умеров в комментарии журналистам.

По словам Умерова, программа 18-24 стала важным моральным толчком для всей системы. Она постоянно анализируется по трем критериям: финансовым условиям, количественному составу и качеству подготовки.

Кроме того, отметил министр, продолжается работа по совершенствованию мотивационного пакета для молодых военных.

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