«Вернемся к вопросу на следующем заседании» – что решил саммит ЕС по открытию переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС, документ

Украина находится в статусе кандидата в ЕС третий год – что решил саммит ЕС по открытию переговорных кластеров.

Фото: euractiv.com

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Украина отметила третью годовщину в статусе кандидата в Европейский Союз. Так, 23 июня 2022 года 27 лидеров стран-членов ЕС предоставили Украине статус кандидата на членство. 25 июня 2024 года официально стартовали переговоры о вступлении в ЕС.

Однако для дальнейшего движения необходимо открыть первые переговорные кластеры. В этой части Украина свою часть работы по реформам уже выполнила. Это подтвердила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что «под непрерывным огнем критики Украина проводит реформу за реформой. Вот почему Комиссия защищает открытие первого кластера переговоров. Украина добилась успеха – теперь мы тоже должны. Потому что процесс вступления основан на заслугах. И Украина заслуживает движения вперед». Напомним, Еврокомиссия поставила перед Украиной ряд задач, в частности в сфере судебной реформы.

Соответствующее заявление Урсула фон дер Ляйен сделала после того, как на саммите ЕС 26 июня лидеры блока не смогли единогласно принять решение об открытии переговорных кластеров с Украиной.

В конце концов, лидеры согласовали два заявления – от имени 27 стран ЕС и от имени 26 стран.

Так, в итоговом заявлении лидеров 27 стран ЕС относительно Украины указано следующее: «Европейский Совет провел обмен мнениями с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Европейский Совет обсудил последние события, касающиеся Украины. Текст, изложенный в документе EUCO 16/25, был решительно поддержан 26 главами государств или правительств. Европейский Совет вернется к этому вопросу на своем следующем заседании».

В свою очередь, в тексте, который был «решительно поддержан» 26 главами государств и правительств, указано, что «Европейский Союз остается приверженным, в том числе в рамках пути Украины к вступлению в ЕС, поддержке ее восстановления, реконструкции и восстановления, в координации с международными партнерами, включая области психологической и психосоциальной реабилитации и увеличения помощи по разминированию».

Также в заявлении, поддержанном не единогласно (26 лидерами), отмечено, что «Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке пути Украины к членству в ЕС. Европейский Совет отмечает Украину за темпы ее реформ, связанных со вступлением, в самых сложных обстоятельствах, приветствует значительный достигнутый прогресс и призывает Украину и Комиссию активизировать работу в процессе вступления. Европейский Совет предлагает Совету сделать следующие шаги в процессе вступления в соответствии с подходом, основанным на заслугах, с открытием кластеров, когда будут выполнены условия. Он принимает к сведению оценку Комиссии, что кластер фундаментальных вопросов готов к открытию. Европейский Совет вернется к этому вопросу на своем следующем заседании».

Также лидеры указали, что «Европейский Союз будет продолжать оказывать Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку в долгосрочной перспективе. В 2025 году Европейский Союз предоставит Украине 30,6 млрд евро, из которых 3,5 млрд евро уже выплачено в рамках Механизма для Украины, и 7 млрд евро в рамках инициативы G7 ERA, которые возмещаются за счет сверхприбылей от замороженных российских активов».

Что касается Молдовы, в решении саммита ЕС, которое согласовали все 27 лидеров, говорится следующее:

«Европейский Совет ожидает первого Саммита Молдова-ЕС, который состоится 4 июля 2025 года, и подтверждает решительную поддержку Европейским Союзом суверенитета, территориальной целостности, устойчивости и экономического развития Республики Молдова. Европейский Союз будет продолжать тесно сотрудничать с Республикой Молдова для усиления устойчивости и стабильности страны перед лицом постоянных дестабилизирующих действий России, включая гибридные атаки, направленные на подрыв демократических институтов страны.

Европейский Совет подтверждает непоколебимую поддержку Европейским Союзом Республики Молдова на ее пути к вступлению. Европейский Совет отмечает Республику Молдова за темпы ее реформ, связанных со вступлением, приветствует значительный достигнутый прогресс и призывает Республику Молдова и Комиссию активизировать работу в процессе вступления.

Европейский Совет предлагает Совету сделать следующие шаги в процессе вступления в соответствии с подходом, основанным на заслугах, с открытием кластеров, когда будут выполнены условия. Он принимает к сведению оценку Комиссии, что кластер фундаментальных вопросов готов к открытию».

Напомним, что Украина и Молдова получили статус кандидата одновременно.

Ниже приводим соответствующие решения саммита.

Автор: Наталя Мамченко

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