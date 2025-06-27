«Повернемося до питання на наступному засіданні» – що вирішив саміт ЄС стосовно відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, документ

Україна третій рік перебуває у статусі кандидата до ЄС – що вирішив саміт ЄС стосовно відкриття переговорних кластерів.

Фото: euractiv.com

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Україна відзначила третю річницю у статусі кандидата до Європейського Союзу. Так, 23 червня 2022 року 27 лідерів країн-членів ЄС надали Україні статус кандидата на членство. 25 червня 2024 року офіційно стартували перемовини про вступ до ЄС.

Втім, для подальшого руху потрібно відкрити перші переговорні кластери. У цій частині Україна свою частину роботи стосовно реформ вже виконала. Це підтвердила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона заявила, що «під невпинним вогнем критики Україна проводить реформу за реформою. Ось чому Комісія захищає відкриття першого кластера переговорів. Україна досягла успіху – тепер ми теж повинні. Тому що процес вступу базується на заслугах. І Україна заслуговує на рух вперед». Нагадаємо, Єврокомісія поставила перед Україною низку завдань, зокрема у сфері судової реформи.

Відповідну заяву Урсула фон дер Ляєн зробила після того, як на саміті ЄС 26 червня лідери блоку не змогли одностайно ухвалити рішення стосовно відкриття переговорних кластерів з Україною.

Врешті лідери погодили дві заяви – від імені 27 країн ЄС і від імені 26 країн.

Так, у підсумковій заяві лідерів 27 країн ЄС вказано стосовно України наступне: «Європейська Рада провела обмін думками з Президентом України Володимиром Зеленським. Європейська Рада обговорила останні події щодо України. Текст, викладений у документі EUCO 16/25, був рішуче підтриманий 26 главами держав та урядів. Європейська Рада повернеться до цього питання на своєму наступному засіданні».

В свою чергу, у тексті, який був «рішуче підтриманий» 26 главами держав та урядів вказано, що «Європейський Союз залишається відданим, зокрема в рамках шляху України до вступу в ЄС, підтримці її відновлення, відбудови та реконструкції, у координації з міжнародними партнерами, включно з сферами психологічної та психосоціальної реабілітації та збільшення допомоги з розмінування».

Також у заяві, підтриманій не одностайно (26 лідерами), зазначено, що «Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці шляху України до членства в ЄС. Європейська Рада відзначає Україну за темпи її реформ, пов'язаних із вступом, у найскладніших обставинах, вітає значний досягнутий прогрес та закликає Україну та Комісію інтенсифікувати роботу в процесі вступу. Європейська Рада пропонує Раді зробити наступні кроки в процесі вступу відповідно до підходу, заснованого на заслугах, з відкриттям кластерів, коли будуть виконані умови. Вона бере до уваги оцінку Комісії, що кластер фундаментальних питань готовий до відкриття.

Європейська Рада повернеться до цього питання на своєму наступному засіданні».

Також лідери вказали, що «Європейський Союз продовжуватиме надавати Україні регулярну та передбачувану фінансову підтримку в довгостроковій перспективі. У 2025 році Європейський Союз надасть Україні 30,6 млрд євро, з яких 3,5 млрд євро вже виплачено в рамках Механізму для України, та 7 млрд євро в рамках ініціативи G7 ERA, які відшкодовуються за рахунок надприбутків від заморожених російських активів».

Стосовно Молдови у рішенні саміту ЄС, яке погодили усі 27 лідерів, йдеться про наступне:

«Європейська Рада очікує на перший Саміт Молдова-ЄС, який відбудеться 4 липня 2025 року, та підтверджує рішучу підтримку Європейським Союзом суверенітету, територіальної цілісності, стійкості та економічного розвитку Республіки Молдова. Європейський Союз продовжуватиме тісно співпрацювати з Республікою Молдова для посилення стійкості та стабільності країни перед обличчям постійних дестабілізуючих дій Росії, включаючи гібридні атаки, спрямовані на підрив демократичних інститутів країни.

Європейська Рада підтверджує непохитну підтримку Європейським Союзом Республіки Молдова на її шляху до вступу. Європейська Рада відзначає Республіку Молдова за темпи її реформ, пов'язаних із вступом, вітає значний досягнутий прогрес та закликає Республіку Молдова та Комісію інтенсифікувати роботу в процесі вступу.

Європейська Рада запрошує Раду зробити наступні кроки в процесі вступу відповідно до підходу, заснованого на заслугах, з відкриттям кластерів, коли будуть виконані умови. Вона бере до уваги оцінку Комісії, що кластер фундаментальних питань готовий до відкриття».

Нагадаємо, що Україна та Молдова отримали статус кандидата одночасно.

Нижче наводимо відповідні рішення саміту.

Автор: Наталя Мамченко

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