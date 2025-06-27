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Нараховували зарплати «мертвим душам» — у Києві судитимуть екс-директора ритуальної служби та його спільників

13:54, 27 червня 2025
Зловмисників судитимуть за розкрадання 21 млн гривень бюджетних коштів.
Нараховували зарплати «мертвим душам» — у Києві судитимуть екс-директора ритуальної служби та його спільників
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У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо директора Спеціалізованого комбінату підприємств комунально-побутового обслуговування та керівника відділу по роботі з персоналом цього комбінату за обвинуваченням у неодноразовому заволодінні бюджетними коштами. Їхню спільницю, колишню працівницю цього підприємства, також судитимуть за відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Правоохоронці встановили, що протягом 2020-2023 років на комбінаті діяла схема розкрадання бюджетних коштів через нарахування заробітних плат 23 фіктивним працівникам.

«Користувалися банківськими картками цих працівників керівник підприємства та його спільниця. В свою чергу керівник відділу по роботі з персоналом підприємства підписувала табелі обліку робочого часу фіктивних працівників. Ніхто з них на комбінаті не працював, а дехто взагалі в цей час перебував за кордоном.

Таким чином з бюджету підприємства «мертвим душам» нарахували зарплат на понад 21 млн грн. Ще понад 10 млн гривень було сплачено як податки та збори з нарахованих зарплат», - повідомили у прокуратурі.

У прокуратурі додали, що колишній директор столичної ритуальної служби відшкодував кошти в сумі 15,9 млн гривень.

Його ж спільниця, розуміючи можливі наслідки своїх дій, після проведення обшуків подарувала своїй донці дві квартири в м. Києві та приватний будинок із земельною ділянкою в Київській області. Це майно арештовано, підкреслили у прокуратурі.

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прокуратура Київ

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