Зловживання повноваженнями та розтрата зерна: судили директора ТОВ, який завдав шкоди державі на понад 8 млн гривень

Директор ТОВ самовільно розпорядився зерном, чим завдав державі збитків на мільйони гривень і був за це засуджений.

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Суд встановив, що мешканець Полтави, перебуваючи на посаді директора ТОВздійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Так, чоловік, діючи від імені ТОВ, у невстановлений досудовим розслідуванням день, але не пізніше 15 серпня 2018 р., організував збір належного підприємству врожаю озимої пшениці, а саме: 731,49 тонн по Новоград-Волинському району Житомирської області та 1251,96 тонн по Шепетівському району Хмельницької області, а також озимого жита: 187,78 тонн по Новоград-Волинському району та 296,86 тонн по Шепетівському району.

В подальшому чоловік, використовуючи свої повноваження, якими він був наділений відповідно до статуту, діючи від імені ТОВ, знаючи про зобов’язання перед ПАТ_1, що обтяжені заставою, маючи можливість їх виконати в частині поставки зібраного врожаю, не доставив врожай, а натомість розмістив та зберігав з метою його подальшого відчуження третім особам.

Таким чином, він всупереч договорам поставки зерна протягом 10 календарних днів після настання граничного строку виконання договорів не повернув попередню плату у розмірі 8 849 306,07 грн, яка була сплачена, чим спричинив державі шкоди на вищевказану суму.

Крім цього, чоловік відчужив ввірене йому заставлене майно: без письмової згоди заставодержателя, уклав від імені ТОВ із ТОВ_2 договір поставки зерна жита та зерна пшениці, тим самим здійснив незаконне відчуження на загальну суму 2 092 711,15 гривень, що перебувало у заставі ПАТ_1.

Дії чоловіка кваліфіковано за частиною 2 статті 364-1 КК України як зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Суд ухвалив визнати обвинучавеного винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 2 роки.

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