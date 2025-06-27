Практика судів
  1. В Україні

Посвідчення заповіту при свідках — коли їхня присутність обов’язкова і кого не можна залучати

15:08, 27 червня 2025
Основні переваги посвідчення заповіту при свідках полягають у забезпеченні його достовірності та додатковому захисті від можливих оскаржень.
Посвідчення заповіту при свідках — коли їхня присутність обов’язкова і кого не можна залучати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Складання заповіту — не просто формальність, а серйозний крок для захисту майбутнього родини. І хоча основним документом є нотаріально завірений текст волевиявлення, часто для його юридичної стійкості залучають свідків. У деяких випадках — це обов’язкова умова.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції розповіло, хто може бути свідком, кого закон прямо виключає з цього кола, і чому їхня присутність може убезпечити заповіт від судових суперечок.

Хто посвідчує заповіт, якщо присутні свідки? Відповідь однозначна: посвідчує заповіт нотаріус або інша уповноважена на це законом особа. Свідки ж не посвідчують документ, а виступають гарантами законності та добровільності вашого волевиявлення.

При посвідченні заповіту від заповідача не вимагається подання доказів, які підтверджують його право на майно, що заповідається (глава 3 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5.

Свідки є незалежною стороною, яка підтверджує, що:

  • заповідач діяв добровільно, усвідомлено та при здоровому глузді;
  • умови складання заповіту відповідали вимогам закону;
  • якщо заповідач не міг підписати документ власноруч через фізичні вади, інша особа зробила це в їхній присутності та за дорученням заповідача.

Свідки зачитують заповіт вголос та ставлять на ньому свої підписи. У текст документа обов'язково заносяться їхні дані: ПІБ, дата народження, місце проживання та реквізити паспорта.

Свідки можуть залучатись обов'язково (не менше двох осіб), якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт, або за бажанням заповідача, якщо він хоче додатково убезпечити своє волевиявлення.

Свідками можуть бути будь-які особи з повною цивільною дієздатністю.

Однак, закон чітко визначає коло осіб, які НЕ можуть бути свідками:

  • нотаріус чи інша посадова особа, яка посвідчує заповіт;
  • спадкоємці, на користь яких складено заповіт;
  • члени сім’ї та близькі родичі спадкоємців;
  • особи, які через фізичні вади не можуть прочитати або підписати документ.

Законодавство передбачає ситуації, коли заповіт можуть посвідчити інші уповноважені особи. Такі заповіти прирівнюються до нотаріально посвідчених і обов'язково складаються при свідках:

  • головний лікар або черговий лікар, якщо особа перебуває на лікуванні в лікарні, госпіталі чи проживає в будинку для осіб похилого віку;
  • капітан морського або річкового судна, що ходить під прапором України, якщо особа перебуває у плаванні;
  • начальник експедиції для учасників пошукових або інших експедицій;
  • командир військової частини для військовослужбовців та членів їхніх сімей;
  • начальник установи виконання покарань або слідчого ізолятора для осіб, які там утримуються.

Окремо, в умовах воєнного стану, заповіти військовослужбовців можуть посвідчуватися командиром (начальником) їхнього формування з подальшою передачею до Мін'юсту для реєстрації у Спадковому реєстрі.

Основні переваги посвідчення заповіту при свідках полягають у забезпеченні його достовірності та додатковому захисті від можливих оскаржень. Залучення свідків забезпечує надійну фіксацію волі, оскільки саме вони підтверджують, що заповідач усвідомлював свої дії та добровільно розпоряджався майном.

Крім того, їхня присутність слугує захистом від тиску чи підробки, мінімізуючи ризики незаконного впливу. У разі виникнення судових спорів свідки стають вагомим доказом, адже можуть надати суду важливі пояснення щодо обставин складання документа.

Таким чином, залучення свідків під час посвідчення заповіту — це надійний інструмент, що забезпечує достовірність та легітимність вашої останньої волі. Це допомагає гарантувати, що ваше майно буде розподілено саме так, як ви того бажаєте.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

мінюст заповіт Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голова АСГСУ звернулася до ГРД стосовно підстав, з яких представники ГРД дійшли висновку про наявність звернення АСГСУ щодо законопроєкту 5068

Голова Асоціації суддів господарських судів звернулась до Громадської ради доброчесності з метою з’ясування неодноразово висвітленої інформації про наявність звернення АСГСУ до Президента України щодо законопроєкту №5068.

Хто отримав звання членів-кореспондентів Національної академії правових наук – прізвища

Народні депутати від «Слуги народу», посадовець, суддя та родичка голови Верховної Ради.

Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкційного тиску України та учасників «Групи семи»

Рішенням РНБО доручено Кабміну, СБУ, СЗР разом з Офісом Генпрокурора забезпечити синхронізацію з ЄС, США та іншими державами санкцій, застосованих Україною у зв’язку зі збройною агресією РФ.

«Повернемося до питання на наступному засіданні» – що вирішив саміт ЄС стосовно відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, документ

Україна третій рік перебуває у статусі кандидата до ЄС – що вирішив саміт ЄС стосовно відкриття переговорних кластерів.

Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків — Михайло Федоров про нові правила для операторів

Оператори повинні будуть блокувати спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки, заявили у Мінцифри.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду у Великій Палаті