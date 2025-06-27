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YouTube впроваджує пошук на основі штучного інтелекту

14:14, 27 червня 2025
В пошук YouTube інтегрують штучний інтелект.
YouTube впроваджує пошук на основі штучного інтелекту
Фото: searchenginejournal.com
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YouTube впроваджує штучний інтелект у пошук, щоб надати користувачам новий спосіб взаємодії з контентом. Це черговий крок у загальній стратегії Google щодо посилення ролі ШІ у сервісах компанії, пише Neowin.

Зазначається, що карусель результатів пошуку, що генеруються штучним інтелектом, з'являтиметься у верхній частині сторінки. Ця функція, яка зараз тестується, пропонує користувачам добірку релевантних відео, супроводжуваних ШІ-зведенням кожного з них. Зведення покликані витягувати найважливішу інформацію, що потенційно усуває потребу переглядати повні відео. Користувачі можуть натискати на мініатюри відео, щоб почати відтворення безпосередньо з каруселі.

Видання додає, що наразі ця функція доступна лише як тест для передплатників YouTube Premium. Щоб її активувати, необхідно увімкнути опцію на експериментальній сторінці YouTube. Хоча зараз це виключно добровільна опція, очікується, що згодом вона може стати стандартною для всіх.

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Google YouTube штучний інтелект ШІ

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