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YouTube внедряет поиск на основе искусственного интеллекта

14:14, 27 июня 2025
В поиск YouTube интегрируют искусственный интеллект.
YouTube внедряет поиск на основе искусственного интеллекта
Фото: searchenginejournal.com
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YouTube внедряет искусственный интеллект в поиск, чтобы предоставить пользователям новый способ взаимодействия с контентом. Это очередной шаг в общей стратегии Google по усилению роли ИИ в сервисах компании, пишет Neowin.

Уточняется, что карусель результатов поиска, сгенерированных искусственным интеллектом, будет появляться в верхней части страницы. Эта функция, которая сейчас проходит тестирование, предлагает пользователям подборку релевантных видео, сопровождаемых ИИ-кратким содержанием каждого из них. Эти сводки призваны извлекать самую важную информацию, потенциально устраняя необходимость просмотра полного видео. Пользователи смогут нажимать на миниатюры, чтобы начать воспроизведение прямо из карусели.

Издание добавляет, что на данный момент функция доступна только в тестовом режиме для подписчиков YouTube Premium. Чтобы ее активировать, необходимо включить соответствующую опцию на экспериментальной странице YouTube. Хотя сейчас это исключительно добровольная опция, ожидается, что со временем она может стать стандартной для всех пользователей.

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Google YouTube искусственный интеллект ИИ

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