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В Техасе мужчина узнал, что женат на своей бывшей — без его согласия: женщину арестовали

16:56, 27 июня 2025
Женщина, которая провернула фальшивую женитьбу, теперь под арестом и ждет суда за преследование.
В Техасе мужчина узнал, что женат на своей бывшей — без его согласия: женщину арестовали
Фото: unsplash
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В Техасе разгорелся скандал: мужчина узнал, что юридически состоит в браке со своей бывшей невестой, с которой недавно расстался. Свадьбы не было, согласия он не давал — но брак официально зарегистрирован. Об этом сообщает Oddity Central.

42-летний житель Техаса (его имя не раскрывается) состоял в отношениях с 36-летней Кристин Мари Спирман. Они даже вместе посетили офис округа Уэйн, чтобы получить лицензию на брак. Однако до свадьбы не дошло — пара поссорилась, и мужчина заявил, что больше не хочет быть в этих отношениях.

Но его бывшая невеста, по-видимому, решила иначе. Через несколько дней после расставания мужчина получил неожиданный подарок: пакет из магазина Bath & Body Works, а в нём — косметика, копия официально заверенной брачной лицензии с датой 13 июня и фотография Кристин, держащей документ об их "свадьбе".

Согласно информации с сайта округа Макленнан, оба партнёра должны присутствовать лично, чтобы получить лицензию на брак. Однако, по данным полиции, женщина смогла убедить местного пастора засвидетельствовать брак без участия жениха, после чего подала документы на регистрацию.

«За 23 года работы я не слышал ни одного случая, чтобы кто-то смог вступить в брак без присутствия второй стороны», — заявил шеф полиции города Беверли-Хиллз Кори Мартин.

В настоящее время мужчина пытается аннулировать фиктивный брак в юридическом порядке. По словам правоохранителей, это сложная процедура, затрагивающая не только правовой статус, но и вопросы безопасности и имущественных прав.

Тем временем Кристин Мари Спирман была арестована. Ей предъявлено обвинение в преследовании (stalking), что в Техасе классифицируется как уголовное преступление третьей степени.

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США

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