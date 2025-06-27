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У Техасі чоловік дізнався, що одружений зі своєю колишньою — без його згоди: жінку заарештували

16:56, 27 червня 2025
Жінка, яка провернула фальшиве одруження, тепер під арештом і чекає на суд за переслідування.
У Техасі чоловік дізнався, що одружений зі своєю колишньою — без його згоди: жінку заарештували
Фото: unsplash
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У Техасі розгорівся скандал: чоловік дізнався, що юридично перебуває у шлюбі з колишньою нареченою, з якою нещодавно порвав стосунки. Весілля не було, згоду він не давав — але шлюб офіційно зареєстрований. Про це повідомляє Oddity Central.

42-річний житель Техасу (його ім’я не розголошується) був у стосунках із 36-річною Крістін Марі Спірман. Вони навіть разом відвідали офіс округу Вейн, щоб отримати шлюбну ліцензію. Але до весілля не дійшло — пара посварилася, і чоловік повідомив, що більше не хоче бути у стосунках.

Однак його колишня наречена, схоже, вирішила інакше. Через кілька днів після розриву чоловік отримав несподіваний подарунок: пакет із магазину Bath & Body Works, а в ньому — косметика, копія офіційно завіреної шлюбної ліцензії, датованої 13 червня, та фото Крістін, яка тримає документ про їхнє одруження.

За інформацією з сайту округу Макленнан, пара має бути присутньою особисто, щоб отримати ліцензію на шлюб. Проте, за даними поліції, жінка зуміла переконати місцевого пастора засвідчити шлюб без присутності нареченого, після чого зареєструвала документ у відповідному відомстві.

«За 23 роки роботи я не чув про випадок, коли хтось зумів одружитися без участі іншої сторони», — заявив шеф поліції міста Беверлі-Гіллс Корі Мартін.

Наразі чоловік намагається юридично скасувати фіктивне одруження. За словами правоохоронців, це непростий процес, що стосується не лише правового статусу, а й безпеки та майнових прав.

Тим часом Крістін Марі Спірман була заарештована. Їй висунули обвинувачення у переслідуванні (stalking), що в Техасі вважається тяжким злочином третього ступеня.

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США

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