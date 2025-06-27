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Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків — Михайло Федоров про нові правила для операторів

11:21, 27 червня 2025
Оператори повинні будуть блокувати спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки, заявили у Мінцифри.
Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків — Михайло Федоров про нові правила для операторів
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Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що операторам надали інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки.

Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну від 25 червня 2025 р. № 761. Йдеться про нові правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг.

«Ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання», додав він.

Так, ця постанова набирає чинності через три місяці з дня її опублікування, крім деяких норм, які набирають чинності через один рік.

Як це працюватиме

Бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ні — виклики із цих номерів можуть бути заблоковані автоматично.

Уже скоро оператор зможе блокувати номер за зверненням користувача в разі спам-дзвінка.

Також змінюються інші важливі правила:

  • В особистому кабінеті користувача ви зможете не лише переглянути всі свої витрати, а й вимкнути контент-послуги самостійно, без запиту до оператора.
  • Відтепер швидкість інтернету має бути прописана в угоді. Якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а ви отримуєте 40 — це вже порушення договору. І якщо реальна швидкість нижча — можете подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду.
  • Підтримка для українців у зоні бойових дій. Користувачі не втратять зв’язку через несплату послуг, а їхні SIM-картки не блокуватимуть за несплату. До того ж під час першого входу в мережу надається безоплатний пакет зв’язку.

Автор: Наталя Мамченко

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Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров

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