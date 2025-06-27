Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків — Михайло Федоров про нові правила для операторів

Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що операторам надали інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки.
Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну від 25 червня 2025 р. № 761. Йдеться про нові правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг.
«Ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання», додав він.
Так, ця постанова набирає чинності через три місяці з дня її опублікування, крім деяких норм, які набирають чинності через один рік.
Як це працюватиме
Бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ні — виклики із цих номерів можуть бути заблоковані автоматично.
Уже скоро оператор зможе блокувати номер за зверненням користувача в разі спам-дзвінка.
Також змінюються інші важливі правила:
Автор: Наталя Мамченко
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