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У Київському апеляційному суді шукають вибухівку – надійшло повідомлення про замінування

11:00, 27 червня 2025
Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу через повідомлення про замінування.
У Київському апеляційному суді шукають вибухівку – надійшло повідомлення про замінування
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У п’ятницю, 27 червня, надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Про це поінформував офіційний сайт суду.

«Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій», - заявили у суді.

Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду.

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Київський апеляційний суд

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