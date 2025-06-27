У Київському апеляційному суді шукають вибухівку – надійшло повідомлення про замінування

Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу через повідомлення про замінування.

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У п’ятницю, 27 червня, надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Про це поінформував офіційний сайт суду.

«Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій», - заявили у суді.

Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду.

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