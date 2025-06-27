В Киевском апелляционном суде ищут взрывчатку – поступило сообщение о минировании

Киевский апелляционный суд вынужден временно приостановить работу из-за сообщения о минировании.

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В пятницу, 27 июня, поступило сообщение о минировании здания Киевского апелляционного суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

«Киевский апелляционный суд вынужден временно приостановить работу для проведения необходимых действий правоохранительными органами», — заявили в суде.

В настоящее время проводится эвакуация сотрудников и посетителей Киевского апелляционного суда.

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