Депутаты предлагают изменить порядок бронирования полицейских, прокуроров и сотрудников судов

По мнению депутатов, таким образом будет уменьшено количество забронированных лиц, в частности, в правоохранительных органах.

Фото: rada.gov.ua

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В Верховной Раде предлагают внести изменения в закон о мобилизации в части бронирования работников полиции, прокуратуры, судов, ВККС, ВСП и т.д. Соответствующий законопроект 13429 был зарегистрирован 26 июня.

Так, депутаты предлагают в статье 25 закона о мобилизации предусмотреть, что бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу:

- в органах государственной власти, других государственных органах, а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, - все военнообязанные, кроме Национальной полиции Украины, Государственного бюро расследований, органов прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Службы судебной охраны, учреждений системы правосудия и органов досудебного расследования;

- в органах прокуратуры (кроме подразделений Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые подлежат бронированию в количестве 100 процентов военнообязанных), в Национальной полиции Украины, Государственном бюро расследований, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, в учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования – не более 50 процентов количества военнообязанных в указанных органах.

То есть, по мнению депутатов, таким образом будет уменьшено количество забронированных, в частности, в правоохранительных органах.

Вместе с тем, напомним, что в настоящее время постановление Кабмина №76 определяет, что бронированию подлежат военнообязанные, которые:

- работают или проходят службу на должностях государственной службы категорий Б, В, - 50 процентов количества военнообязанных этих категорий;

- работают или проходят службу в органах государственной власти, других государственных органах, Национальной полиции, Национальном антикоррупционном бюро, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службе, Службе судебной охраны, судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования (кроме военнообязанных, указанных в абзаце втором этого пункта), - 50 процентов количества военнообязанных работников в таком органе.

Количество военнообязанных, подлежащих бронированию, может составлять более 50 процентов по отдельному решению Министра обороны.

Таким образом, фактически депутаты предлагают перенести регулирование из постановления Кабмина в закон о мобилизации.

Автор: Наталя Мамченко

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