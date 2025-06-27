Просрочка регистрации налоговых накладных обошлась более чем в 256 тысяч гривен — апелляция не помогла избежать штрафа

Апелляционный суд согласился с начислением штрафа более 256 тысяч гривен за несвоевременную регистрацию налоговых накладных.

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Налоговая служба в Полтавской области сообщает, что контролирующим органом была проведена камеральная проверка, которая установила нарушение порядка регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки за 2022–2023 годы, что зафиксировано в официальном акте в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины.

На основании выводов акта проверки принято налоговое уведомление-решение, которым применены штрафные (финансовые) санкции в размере 256 323,21 гривны.

Суд поддержал позицию контролирующего органа и указал, что в соответствии с подпунктом 69.11 пункта 69 подраздела 10 раздела ХХ Переходных положений НК Украины плательщики налога на добавленную стоимость обязаны обеспечить в сроки, установленные подпунктом 69.1 пункта 69, регистрацию налоговых накладных и расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных.

Согласно подпункту 69.2 пункта 69 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НК Украины, с учетом изменений, внесенных Законом от 12.05.2022 № 2260-ІХ «О внесении изменений в НК Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогового администрирования налогов, сборов и единого взноса во время действия военного, чрезвычайного положения», который вступил в силу 27.05.2022, определено, что в случае выявления нарушений законодательства по результатам проведенных проверок к плательщикам налогов применяется ответственность в соответствии с НК Украины, законами, контроль за выполнением которых возложен на контролирующие органы, с учетом обстоятельств, предусмотренных подпунктом 112.8.9 пункта 112.8 статьи 112 НК Украины (совершение деяния (действия или бездействия) вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора)), которые освобождают от финансовой ответственности.

В то же время, требования законодательства относительно моратория (приостановления) применения штрафных (финансовых) санкций (штрафов) на период действия военного, чрезвычайного положения и/или на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров на всей территории Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19), не применяются.

Поэтому норма пункта 52-1 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НК Украины относительно моратория (приостановления) применения штрафных санкций за нарушение сроков регистрации в ЕРНН налоговых накладных/расчетов корректировки на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров на всей территории Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19), не применяется с 27.05.2022 на период действия военного положения.

Указанные доводы ГНС в Полтавской области привели к вынесению решения Вторым апелляционным административным судом от 26 мая 2025 года по делу № 520/24524/24 в пользу контролирующего органа.

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