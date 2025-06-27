Британский суд признал регбиста виновным в травмировании соперника во время матча

Игрок на полной скорости врезался в соперника без мяча, нарушив правила игры и причинив ему серьезную травму позвоночника.

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Апелляционный суд Великобритании оставил в силе решение, согласно которому игрок был признан ответственным за серьезную травму позвоночника, нанесенную сопернику во время матча по регби. Об этом сообщает Law Gazette.

Инцидент произошел 7 октября 2017 года во время игры между командами Midsomer Norton и Cheltenham Tigers. Том Кларк, выступавший в третьей линии защиты, на полной скорости столкнулся с игроком передней линии соперников — Омаром Эльбанной. Столкновение произошло сразу после перерыва, когда Кларк побежал за мячом. В результате удара Эльбанна получил тяжелую травму позвоночника.

Пострадавший подал в суд, обвинив Кларка в неосторожном и опасном столкновении, которое нарушает правила регби, установленные Международной федерацией World Rugby. Согласно этим правилам, игрок без мяча не имеет права удерживать, толкать или блокировать соперника — за исключением моментов жесткой борьбы за мяч, таких как схватка или куча после падения.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что даже если столкновение не было умышленным, действия Кларка — прямой бег на соперника на полной скорости — были безрассудными, нарушали правила игры и создавали явную угрозу травмы.

Защита Кларка попыталась обжаловать это решение в апелляции, утверждая, что подобные столкновения — обычная часть контактного спорта и что судья слишком сосредоточился на результате, а не на самом действии.

Однако судья Апелляционного суда Никола Дэвис, оглашая единогласное решение коллегии, подчеркнула: риск, на который сознательно пошел Кларк, вполне предсказуемо мог привести к тяжелым последствиям.

«Это не была ошибка или мгновенная неосторожность. Во время столкновения с истцом ответчик не проявил должного уровня осмотрительности. Проще говоря — это была халатность», — заявила Дэвис.

Таким образом, решение о признании Кларка ответственным за причиненную травму осталось в силе, и это дело может стать важным прецедентом для аналогичных судебных разбирательств в мире спорта.

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