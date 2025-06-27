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Британський суд визнав регбіста винним у травмуванні суперника під час матчу

12:06, 27 червня 2025
Гравець на повній швидкості врізався в опонента без м’яча, порушивши правила гри та завдавши йому серйозної травми хребта.
Британський суд визнав регбіста винним у травмуванні суперника під час матчу
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Апеляційний суд Великої Британії залишив у силі рішення, яким гравця визнали відповідальним за серйозну травму хребта, завдану супернику під час матчу з регбі. Про це повідомляє Law Gazette.

Інцидент стався 7 жовтня 2017 року під час гри між командами Midsomer Norton та Cheltenham Tigers. Том Кларк, який грав у третій лінії захисту, зіткнувся на повному ходу з гравцем передньої лінії суперників — Омаром Ельбанною. Зіткнення сталося відразу після перерви, коли Кларк побіг за м’ячем. Унаслідок удару Ельбанна отримав важку травму хребта.

Постраждалий подав до суду, звинувачуючи Кларка у недбалому та небезпечному зіткненні, що суперечить правилам регбі, встановленим Міжнародною федерацією World Rugby. Згідно з цими правилами, гравець без м’яча не має права утримувати, штовхати чи блокувати опонента — за винятком моментів жорсткої боротьби за м’яч, як-от під час сутички чи скупчення гравців після падіння.

Суд першої інстанції дійшов висновку, що навіть якщо зіткнення було не навмисним, дії Кларка — прямий біг на суперника з повною швидкістю — були безрозсудними, порушували правила гри та створювали очевидну загрозу травм.

Захист Кларка намагався оскаржити це рішення в апеляції, стверджуючи, що подібні зіткнення є звичною частиною контактного спорту і що суддя надто зосередився на результаті, а не на самій дії.

Однак суддя Апеляційного суду Нікола Девіс, оголошуючи одностайне рішення колегії, наголосила: ризик, на який свідомо пішов Кларк, цілком передбачувано міг призвести до серйозних наслідків.

«Це не була помилка чи миттєва необережність. Під час зіткнення з позивачем відповідач не виявив належного рівня обачності. Якщо коротко — це була недбалість», — заявила Девіс.

Таким чином, рішення про відповідальність Кларка за завдану травму залишилося чинним, і ця справа може стати важливим прецедентом для подібних судових розглядів у світі спорту.

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суд Великобританія Велика Британія

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