У Києві судитимуть чоловіка, який через сусідський шум кинув гранату на припарковані авто

Чоловік скинув гранату, яка вибухнула на даху автомобіля Volkswagen та пошкодила ще один, Peugeot, що стояв неподалік.

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У Києве перед судом судитимуть чоловіка, який в Подільському районі через сусідський шум кинув з вікна своєї квартири гранату на припарковані внизу автомобілі. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що подія сталася в квітні цього року. До скоєння злочину причетний 42-річний киянин, мешканець цього ж будинку. Чоловік скинув гранату, яка вибухнула на даху автомобіля Volkswagen та пошкодила ще один, Peugeot, що стояв неподалік.

Як пояснив порушник, боєприпас він кинув через шум від сусідів, який йому заважав. Слідчі затримали чоловіка в процесуальному порядку. Виявилось, що раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство, спричинення тілесних ушкоджень, крадіжки та наркозлочини.

Тепер зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

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