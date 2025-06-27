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В Киеве будут судить мужчину, который из-за шума соседей бросил гранату на припаркованные автомобили

11:48, 27 июня 2025
Мужчина сбросил гранату, которая взорвалась на крыше автомобиля Volkswagen и повредила еще один — Peugeot, стоявший поблизости.
В Киеве будут судить мужчину, который из-за шума соседей бросил гранату на припаркованные автомобили
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В Киеве перед судом предстанет мужчина, который в Подольском районе из-за шума соседей бросил из окна своей квартиры гранату на припаркованные внизу автомобили. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что инцидент произошел в апреле этого года. К совершению преступления причастен 42-летний киевлянин, житель того же дома. Мужчина сбросил гранату, которая взорвалась на крыше автомобиля Volkswagen и повредила еще один — Peugeot, припаркованный рядом.

Как пояснил нарушитель, он бросил боеприпас из-за шума от соседей, который ему мешал. Следователи задержали мужчину в процессуальном порядке. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за убийство, причинение телесных повреждений, кражи и наркопреступления.

Теперь злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

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