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Хищение 15 миллионов на красках и линолеуме — НАБУ разоблачило схему в Укрзализныце

10:36, 27 июня 2025
По данным следствия, фигуранты отменяли тендеры по низким ценам и заключали соглашения с подконтрольными фирмами.
Хищение 15 миллионов на красках и линолеуме — НАБУ разоблачило схему в Укрзализныце
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Правоохранители разоблачили группу лиц в завладении более 15 миллионов гривен АО «Укрзализныця» при проведении публичных закупок красок и линолеума для нужд компании. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

Детективы установили, что в 2022 году организатор группы через подконтрольных должностных лиц филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця» создал условия для предварительного определения согласованных компаний победителями упрощенных закупок красок и линолеума.

В частности, в случае участия «несогласованных» компаний и предложения «низкой» цены тендер отменяли.

Впоследствии фактические владельцы и представители компаний, действуя в сговоре с организатором группы, обеспечили заключение с Укрзализныцей договоров на поставку красок и линолеума по завышенной стоимости.

«В результате реализации схемы с сентября 2022 года по апрель 2023 года Укрзализныця понесла убытки на сумму более 15 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению», — отметили в НАБУ.

На данный момент о подозрении сообщено 5 лицам:

  • организатору группы;
  • двум представителям компаний-поставщиков;
  • бывшему заместителю филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця»;
  • менеджеру – начальнику отдела обеспечения материалами для эксплуатационной деятельности филиала «ЦОП» АО «Укрзализныця».

Квалификация: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

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НАБУ коррупция САП публичные закупки Укрзализныця

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