Розкрадання 15 мільйонів на фарбах та лінолеумі — НАБУ викрило схему в Укрзалізниці

За даними слідства, фігуранти скасовували тендери з низькими цінами й укладали угоди з підконтрольними фірмами.

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Правоохоронці викрили групу осіб на заволодінні понад 15 мільйонів гривень АТ «Укрзалізниця» під час публічних закупівель фарб та лінолеуму для потреб УЗ. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Детективи встановили, що у 2022 році організатор групи через підконтрольних службових осіб філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» створив умови для визначення наперед узгоджених товариств переможцями спрощених закупівель фарб та лінолеуму для потреб УЗ.

Зокрема, у разі участі «неузгоджених» компаній та пропозиції «низької» ціни тендер відміняли.

Надалі фактичні власники та представники товариств у змові з організатором групи забезпечили укладення з Укрзалізницею договорів поставки фарб та лінолеуму за завищеною вартістю.

«Унаслідок реалізації схеми з вересня 2022 року до квітня 2023 року Укрзалізниця зазнала збитків на суму понад 15 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд», — зазначили в НАБУ.

Наразі про підозру повідомили 5 особам:

організатору групи;

двом представникам підприємств постачальників;

колишньому заступнику філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця»;

менеджеру – начальнику відділу забезпечення матеріалами для експлуатаційної діяльності філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця».

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

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