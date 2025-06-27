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Навчання ШІ на книгах без дозволу не порушує авторських прав — рішення суду в США

11:12, 27 червня 2025
Суд постановив, що компанія Anthropic не порушила авторських прав під час навчання ШІ на книгах без дозволу авторів.
Навчання ШІ на книгах без дозволу не порушує авторських прав — рішення суду в США
Фото: que.com
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Федеральний суд у Сан-Франциско постановив, що використання книг технологічною компанією для навчання своєї системи штучного інтелекту — без дозволу авторів — не порушує закон про авторське право, передає The Guardian.

Суд заявив, що компанія Anthropic застосувала «добросовісне використання» (fair use) книг авторів Андреа Бартц, Чарльза Ґребера та Кірка Воллеса Джонсона для навчання своєї великої мовної моделі Claude (LLM).

Суддя Вільям Алсап порівняв використання книг моделлю Anthropic з «читачем, який прагне стати письменником», який використовує твори «не для того, щоб обігнати, відтворити чи замінити їх», а для того, щоб «різко звернути в інший бік і створити щось нове».

Втім, Алсап додав, що копіювання й зберігання понад 7 мільйонів піратських книг у центральній бібліотеці порушує авторські права і не є добросовісним використанням — попри те, що пізніше компанія придбала «мільйони» друкованих примірників. Суддя призначив судовий розгляд на грудень для визначення розміру компенсації, яку Anthropic повинна виплатити за порушення.

«Той факт, що Anthropic згодом купила копію книги, яку раніше вкрала з інтернету, не звільняє її від відповідальності за крадіжку, але може вплинути на розмір передбаченої законом компенсації», — написав Алсап.

Закон про авторське право США передбачає, що умисне порушення авторського права може призвести до штрафу до 150 000 доларів США за кожен твір.

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суд США штучний інтелект ШІ

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