Обрано голову Долинського районного суду Кіровоградської області

У Долинському районному суді Кіровоградської області відбулися збори суддів, де розглядалося питання обрання нового голови суду.

За результатами таємного голосування головою суду обрано Дмитра Баранського.

Раніше ми писали, що обрано голову Господарського суду Львівської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Крім цього, обрали голову Франківського районного суду Львова

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