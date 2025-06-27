Практика судів
  1. Суд інфо

Обрано голову Долинського районного суду Кіровоградської області

10:54, 27 червня 2025
Суд очолив Дмитро Баранський.
Обрано голову Долинського районного суду Кіровоградської області
Фото: ТУ ДСА у Кіровоградській області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Долинському районному суді Кіровоградської області відбулися збори суддів, де розглядалося питання обрання нового голови суду.

За результатами таємного голосування головою суду обрано Дмитра Баранського.

Раніше ми писали, що обрано голову Господарського суду Львівської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Крім цього, обрали голову Франківського районного суду Львова

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків — Михайло Федоров про нові правила для операторів

Оператори повинні будуть блокувати спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки, заявили у Мінцифри.

Депутати пропонують змінити порядок бронювання поліцейських, прокурорів та працівників судів

На думку депутатів, таким чином буде зменшена кількість заброньованих, зокрема, у правоохоронних органах.

Кабмін пропонує змінити розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ для військових

Уряд пропонує змінити розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ для військовослужбовців і поліцейських.

Клопотання на обшуки і прослуховування службовців підприємств-резидентів Defence City потребуватимуть погодження Генпрокурора

У КПК передбачать, що вчинення процесуальних дій щодо юридичних осіб, включених Міноборони до Переліку Defence City, та їх службових осіб потребуватимуть погодження Генерального прокурора – зокрема клопотання на обшуки та прослуховування.

Українці масово ходять до судів – у 2024 році суди відвідав кожен четвертий

Кількість відвідувачів судів є рекордною з моменту повномасштабного вторгнення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду у Великій Палаті