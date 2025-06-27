Чи переноситься право на нарахування податкової знижки на наступні роки — роз’яснення

Право на податкову знижку можна реалізувати лише до кінця року, що настає за звітним — далі воно втрачається.

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Головне управління ДПС у Кіровоградській області роз’яснило, чи переноситься право на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року на наступні податкові роки.

Відповідно до п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати та/або у вигляді дивідендів, у випадках, визначених ПКУ.

Підпунктом 166.4.3 п. 166.4 ст. 166 ПКУ визначено, якщо платник ПДФО до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

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