США передали Євросоюзу нову торговельну угоду

Наразі у ЄС вивчають торгівельну угоду, яку передали США.

Фото: finclub.net

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Глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС отримав нову торговельну пропозицію від США, пише NBC News.

«Сьогодні ми отримали останній документ США для подальших переговорів. Ми оцінюємо його просто зараз», - сказала вона.

Виступаючи на прес-конференції, присвяченій завершенню саміту ЄС, фон дер Ляєн додала, що задовільної угоди, можливо, досягти не вийде.

«Ми готові до угоди. Водночас ми готуємося до того, що задовільної угоди досягти не вдасться. Усі варіанти на столі», - сказала глава Єврокомісії.

Раніше Апеляційний суд США підтримав тарифи Трампа проти Китаю та ЄС.

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