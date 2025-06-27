США передали Евросоюзу новое торговое соглашение

В настоящее время в ЕС изучают торговое соглашение, переданное США.

Фото: finclub.net

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС получил новое торговое предложение от США, пишет NBC News.

«Сегодня мы получили последний документ США для дальнейших переговоров. Мы оцениваем его прямо сейчас», — сказала она.

Выступая на пресс-конференции, посвящённой завершению саммита ЕС, фон дер Ляйен добавила, что достичь удовлетворительного соглашения, возможно, не удастся.

«Мы готовы к соглашению. В то же время мы готовимся к тому, что достичь удовлетворительного соглашения не получится. Все варианты на столе», — сказала глава Еврокомиссии.

Ранее Апелляционный суд США поддержал тарифы Трампа против Китая и ЕС.

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