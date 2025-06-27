Переносится ли право на начисление налоговой скидки на следующие годы — разъяснение

Главное управление ГНС в Кировоградской области разъяснило, переносится ли право на начисление налоговой скидки по итогам отчетного налогового года на последующие налоговые годы.

Согласно подпункту 14.1.170 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины, налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, — это документально подтверждённая сумма (стоимость) расходов плательщика налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов — физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового облагаемого дохода, полученного по итогам такого отчетного года в виде заработной платы и/или дивидендов, в случаях, определённых Налоговым кодексом Украины.

Подпунктом 166.4.3 пункта 166.4 статьи 166 НКУ определено: если плательщик НДФЛ до конца налогового года, следующего за отчетным, не воспользовался правом на начисление налоговой скидки по итогам отчетного налогового года, такое право на последующие налоговые годы не переносится.

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