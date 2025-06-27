Избран председатель Долинского районного суда Кировоградской области

Суд возглавил Дмитрий Баранский.

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В Долинском районном суде Кировоградской области состоялось собрание судей, где рассматривался вопрос избрания нового председателя суда.

По результатам тайного голосования председателем суда избран Дмитрий Баранский.

Ранее мы писали, что избран председатель Хозяйственного суда Львовской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Кроме того, избрали председателя Франковского районного суда Львова.

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