Обучение ИИ на книгах без разрешения не нарушает авторские права — решение суда в США

Суд постановил, что Anthropic не нарушала авторские права при обучении ИИ на книгах без разрешения авторов.

Фото: que.com

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Федеральный суд в Сан-Франциско постановил, что использование книг технологической компанией для обучения своей системы искусственного интеллекта — без разрешения авторов — не нарушает закон об авторском праве, передает The Guardian.

Суд заявил, что компания Anthropic применила «добросовестное использование» (fair use) книг авторов Андреа Бартц, Чарльза Гребера и Кирка Уоллеса Джонсона для обучения своей языковой модели большого масштаба Claude (LLM).

Судья Уильям Алсап сравнил использование книг моделью Anthropic с «читателем, стремящимся стать писателем», который использует произведения «не для того, чтобы обогнать и воспроизвести или заменить их», а чтобы «резко свернуть в сторону и создать что-то иное».

Тем не менее, Алсап добавил, что копирование и хранение более 7 миллионов пиратских книг в центральной библиотеке нарушает авторские права и не является добросовестным использованием — несмотря на то, что позже компания приобрела «миллионы» печатных экземпляров. Судья назначил судебное разбирательство на декабрь для определения размера компенсации, которую Anthropic должна выплатить за нарушение.

«Тот факт, что Anthropic позже купила копию книги, которую ранее украла из интернета, не освобождает ее от ответственности за кражу, но может повлиять на размер предусмотренного законом возмещения убытков», — написал Алсап.

Закон об авторском праве США предусматривает, что умышленное нарушение авторского права может привести к штрафу до 150 000 долларов за каждое произведение.

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