Прострочення реєстрації податкових накладних обійшлося у понад 256 тисяч гривень — апеляція не допомогла уникнути штрафу

Апеляційний суд погодився з нарахуванням штрафу понад 256 тисяч гривень за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних.

Фото: Freepik

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Податкова служба у Полтавській області повідомляє, що контролюючим органом було проведено камеральну перевірку, яка встановила порушення порядку реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування за 2022–2023 роки, що зафіксовано в офіційному акті згідно з вимогами Податкового кодексу України.

На підставі висновків акта перевірки прийнято податкове повідомлення-рішення, яким застосовано штрафні (фінансові) санкції у розмірі 256 323,21 гривень.

Судом підтримано позицію контролюючого органу та зазначено, що відповідно до підпункту 69.11 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень ПК України платники податку на додану вартість зобов`язані забезпечити у строки, встановлені підпунктом 69.1 пунктом 69, реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Підпунктом 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПК України, з урахуванням змін, внесених Закономвід 12.05.2022 № 2260-ІХ «Про внесення змін до ПК України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану», який набрав чинності 27.05.2022, визначено, що у разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок до платників податків застосовується відповідальність згідно з ПК України, законами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, з урахуванням обставин, передбачених підпунктом 112.8.9 пунктом 112.8 статті 112 ПК України (вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору)), що звільняють від фінансової відповідальності.

Разом з тим, вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), не застосовуються.

Тому, норма пункту 52-1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК України щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), не застосовується з 27.05.2022 на період дії воєнного стану.

Зазначені доводи ДПС у Полтавській області призвели до винесення рішення Другим апеляційним адміністративним судом від 26 травня 2025 року у справі № 520/24524/24 на користь контролюючого органу.

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