Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Депутати пропонують змінити порядок бронювання поліцейських, прокурорів та працівників судів

11:09, 27 червня 2025
На думку депутатів, таким чином буде зменшена кількість заброньованих, зокрема, у правоохоронних органах.
Депутати пропонують змінити порядок бронювання поліцейських, прокурорів та працівників судів
Фото: rada.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді пропонують внести зміни до закону про мобілізацію в частині бронювання працівників поліції, прокуратури, судів, ВККС, ВРП тощо. Відповідний законопроект 13429 зареєстрували 26 червня.

Так, депутати пропонують в статті 25 закону про мобілізацію передбачити, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу:

- в органах державної влади, інших державних органах, а також на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, - усі військовозобов’язані, крім Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Служби судової охорони, установ системи правосуддя та органів досудового розслідування;

- в органах прокуратури (крім підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які підлягають бронюванню у кількості 100 відсотків військовозобов’язаних), у Національній поліції України, Державному бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, Державній кримінально-виконавчій службі України, Службі судової охорони, в установах системи правосуддя та органах досудового розслідування – не більше 50 відсотків кількості військовозобов’язаних у зазначених органах.

Тобто, на думку депутатів, таким чином буде зменшена кількість заброньованих, зокрема, у правоохоронних органах.

Разом з тим, нагадаємо, що наразі постанова Кабміну №76 визначає, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які:

- працюють або проходять службу на посадах державної служби категорій Б, В, - 50 відсотків кількості військовозобов’язаних цих категорій

- працюють або проходять службу в органах державної влади, інших державних органах, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державній кримінально-виконавчій службі, Службі судової охорони, судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування (крім військовозобов’язаних, зазначених в абзаці другому цього пункту), - 50 відсотків кількості військовозобов’язаних працівників у такому органі.

Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50 відсотків за окремим рішенням Міністра оборони.

Отже, фактично депутати пропонують перенести регулювання з постанови Кабміну до закону про мобілізацію.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд ВККС прокуратура Верховна Рада України поліція закон законопроект ВРП мобілізація бронювання

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків — Михайло Федоров про нові правила для операторів

Оператори повинні будуть блокувати спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки, заявили у Мінцифри.

Депутати пропонують змінити порядок бронювання поліцейських, прокурорів та працівників судів

На думку депутатів, таким чином буде зменшена кількість заброньованих, зокрема, у правоохоронних органах.

Кабмін пропонує змінити розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ для військових

Уряд пропонує змінити розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ для військовослужбовців і поліцейських.

Клопотання на обшуки і прослуховування службовців підприємств-резидентів Defence City потребуватимуть погодження Генпрокурора

У КПК передбачать, що вчинення процесуальних дій щодо юридичних осіб, включених Міноборони до Переліку Defence City, та їх службових осіб потребуватимуть погодження Генерального прокурора – зокрема клопотання на обшуки та прослуховування.

Українці масово ходять до судів – у 2024 році суди відвідав кожен четвертий

Кількість відвідувачів судів є рекордною з моменту повномасштабного вторгнення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду у Великій Палаті