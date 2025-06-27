Депутати пропонують змінити порядок бронювання поліцейських, прокурорів та працівників судів

На думку депутатів, таким чином буде зменшена кількість заброньованих, зокрема, у правоохоронних органах.

Фото: rada.gov.ua

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У Верховній Раді пропонують внести зміни до закону про мобілізацію в частині бронювання працівників поліції, прокуратури, судів, ВККС, ВРП тощо. Відповідний законопроект 13429 зареєстрували 26 червня.

Так, депутати пропонують в статті 25 закону про мобілізацію передбачити, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу:

- в органах державної влади, інших державних органах, а також на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, - усі військовозобов’язані, крім Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Служби судової охорони, установ системи правосуддя та органів досудового розслідування;

- в органах прокуратури (крім підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які підлягають бронюванню у кількості 100 відсотків військовозобов’язаних), у Національній поліції України, Державному бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, Державній кримінально-виконавчій службі України, Службі судової охорони, в установах системи правосуддя та органах досудового розслідування – не більше 50 відсотків кількості військовозобов’язаних у зазначених органах.

Тобто, на думку депутатів, таким чином буде зменшена кількість заброньованих, зокрема, у правоохоронних органах.

Разом з тим, нагадаємо, що наразі постанова Кабміну №76 визначає, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які:

- працюють або проходять службу на посадах державної служби категорій Б, В, - 50 відсотків кількості військовозобов’язаних цих категорій

- працюють або проходять службу в органах державної влади, інших державних органах, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державній кримінально-виконавчій службі, Службі судової охорони, судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування (крім військовозобов’язаних, зазначених в абзаці другому цього пункту), - 50 відсотків кількості військовозобов’язаних працівників у такому органі.

Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50 відсотків за окремим рішенням Міністра оборони.

Отже, фактично депутати пропонують перенести регулювання з постанови Кабміну до закону про мобілізацію.

Автор: Наталя Мамченко

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