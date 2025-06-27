Украинцы больше не будут получать спам-звонки – Михаил Федоров о новых правилах для операторов

Операторы должны будут блокировать спам, рекламу и потенциально мошеннические звонки, заявили в Минцифры.

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Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что операторам предоставлены инструменты для борьбы со спам-вызовами и навязчивой рекламой. Вскоре операторы будут блокировать спам, рекламу и потенциально мошеннические звонки.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабмина от 25 июня 2025 г. № 761. Речь идет о новых правилах предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

«Эти изменения будут вводиться постепенно, чтобы дать время операторам на технические доработки», – добавил он.

Так, данное постановление вступает в силу через три месяца со дня его опубликования, кроме некоторых норм, которые вступают в силу через один год.

Как это будет работать

Бизнес должен будет заключить договор с оператором и зарегистрировать номера, с которых может звонить. В противном случае, вызовы с этих номеров могут быть заблокированы автоматически.

Уже скоро оператор сможет блокировать номер по обращению пользователя в случае спам-звонка.

Также изменяются другие важные правила:

В личном кабинете пользователя вы сможете не только просмотреть все свои расходы, но и отключить контент-услуги самостоятельно, без запроса к оператору.

Теперь скорость интернета должна быть прописана в соглашении. Если оператор обещает 100 Мбит/с, а вы получаете 40 — это уже нарушение договора. И если реальная скорость ниже — можете подать жалобу в НКЭК или обратиться в суд.

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Автор: Наталя Мамченко

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