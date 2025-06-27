Удостоверение завещания при свидетелях — когда их присутствие обязательно и кого нельзя привлекать

Составление завещания — не просто формальность, а серьезный шаг для защиты будущего семьи. И хотя основным документом является нотариально заверенный текст волеизъявления, нередко для его юридической устойчивости привлекаются свидетели. В некоторых случаях — это обязательное условие.
Южное межрегиональное управление Министерства юстиции рассказало, кто может быть свидетелем, кого закон прямо исключает из этого круга, и почему их присутствие может обезопасить завещание от судебных споров.
Кто удостоверяет завещание, если присутствуют свидетели? Ответ однозначный: завещание удостоверяет нотариус или иное уполномоченное на это законом лицо. Свидетели же не удостоверяют документ, а выступают гарантами законности и добровольности вашего волеизъявления.
При удостоверении завещания от завещателя не требуется предоставления доказательств, подтверждающих его право на завещаемое имущество (глава 3 раздела II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5).
Свидетели являются независимой стороной, которая подтверждает, что:
Свидетели зачитывают завещание вслух и ставят на нем свои подписи. В текст документа обязательно вносятся их данные: ФИО, дата рождения, место проживания и паспортные данные.
Свидетели могут привлекаться обязательно (не менее двух человек), если завещатель из-за физических недостатков не может сам прочитать завещание, либо по желанию завещателя, если он хочет дополнительно обезопасить свое волеизъявление.
Свидетелями могут быть любые лица с полной гражданской дееспособностью.
Однако закон четко определяет круг лиц, которые НЕ могут быть свидетелями:
Законодательство предусматривает ситуации, когда завещание могут удостоверять другие уполномоченные лица. Такие завещания приравниваются к нотариально удостоверенным и обязательно составляются при свидетелях:
Отдельно, в условиях военного положения, завещания военнослужащих могут удостоверяться командиром (начальником) их формирования с последующей передачей в Минюст для регистрации в Наследственном реестре.
Основные преимущества удостоверения завещания при свидетелях заключаются в обеспечении его достоверности и дополнительной защите от возможных оспариваний. Присутствие свидетелей обеспечивает надежную фиксацию воли, поскольку именно они подтверждают, что завещатель осознавал свои действия и добровольно распоряжался имуществом.
Кроме того, их присутствие служит защитой от давления или подделки, минимизируя риски незаконного влияния. В случае возникновения судебных споров свидетели становятся весомым доказательством, так как могут предоставить суду важные пояснения относительно обстоятельств составления документа.
Таким образом, привлечение свидетелей при удостоверении завещания — это надежный инструмент, обеспечивающий достоверность и легитимность вашей последней воли. Это помогает гарантировать, что ваше имущество будет распределено именно так, как вы того желаете.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.