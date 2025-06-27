Практика судов
  1. В Украине

Удостоверение завещания при свидетелях — когда их присутствие обязательно и кого нельзя привлекать

15:08, 27 июня 2025
Основные преимущества удостоверения завещания при свидетелях состоят в обеспечении его достоверности и дополнительной защите от возможных обжалований.
Удостоверение завещания при свидетелях — когда их присутствие обязательно и кого нельзя привлекать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Составление завещания — не просто формальность, а серьезный шаг для защиты будущего семьи. И хотя основным документом является нотариально заверенный текст волеизъявления, нередко для его юридической устойчивости привлекаются свидетели. В некоторых случаях — это обязательное условие.

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции рассказало, кто может быть свидетелем, кого закон прямо исключает из этого круга, и почему их присутствие может обезопасить завещание от судебных споров.

Кто удостоверяет завещание, если присутствуют свидетели? Ответ однозначный: завещание удостоверяет нотариус или иное уполномоченное на это законом лицо. Свидетели же не удостоверяют документ, а выступают гарантами законности и добровольности вашего волеизъявления.

При удостоверении завещания от завещателя не требуется предоставления доказательств, подтверждающих его право на завещаемое имущество (глава 3 раздела II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5).

Свидетели являются независимой стороной, которая подтверждает, что:

  • завещатель действовал добровольно, осознанно и в здравом уме;
  • условия составления завещания соответствовали требованиям закона;
  • если завещатель не мог подписать документ собственноручно из-за физических недостатков, другое лицо сделало это в их присутствии и по поручению завещателя.

Свидетели зачитывают завещание вслух и ставят на нем свои подписи. В текст документа обязательно вносятся их данные: ФИО, дата рождения, место проживания и паспортные данные.

Свидетели могут привлекаться обязательно (не менее двух человек), если завещатель из-за физических недостатков не может сам прочитать завещание, либо по желанию завещателя, если он хочет дополнительно обезопасить свое волеизъявление.

Свидетелями могут быть любые лица с полной гражданской дееспособностью.

Однако закон четко определяет круг лиц, которые НЕ могут быть свидетелями:

  • нотариус или другое должностное лицо, удостоверяющее завещание;
  • наследники, в пользу которых составлено завещание;
  • члены семьи и близкие родственники наследников;
  • лица, которые из-за физических недостатков не могут прочитать или подписать документ.

Законодательство предусматривает ситуации, когда завещание могут удостоверять другие уполномоченные лица. Такие завещания приравниваются к нотариально удостоверенным и обязательно составляются при свидетелях:

  • главный врач или дежурный врач, если лицо находится на лечении в больнице, госпитале или проживает в доме для пожилых людей;
  • капитан морского или речного судна, плавающего под флагом Украины, если лицо находится в плавании;
  • начальник экспедиции — для участников поисковых или других экспедиций;
  • командир воинской части — для военнослужащих и членов их семей;
  • начальник учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора — для лиц, находящихся там.

Отдельно, в условиях военного положения, завещания военнослужащих могут удостоверяться командиром (начальником) их формирования с последующей передачей в Минюст для регистрации в Наследственном реестре.

Основные преимущества удостоверения завещания при свидетелях заключаются в обеспечении его достоверности и дополнительной защите от возможных оспариваний. Присутствие свидетелей обеспечивает надежную фиксацию воли, поскольку именно они подтверждают, что завещатель осознавал свои действия и добровольно распоряжался имуществом.

Кроме того, их присутствие служит защитой от давления или подделки, минимизируя риски незаконного влияния. В случае возникновения судебных споров свидетели становятся весомым доказательством, так как могут предоставить суду важные пояснения относительно обстоятельств составления документа.

Таким образом, привлечение свидетелей при удостоверении завещания — это надежный инструмент, обеспечивающий достоверность и легитимность вашей последней воли. Это помогает гарантировать, что ваше имущество будет распределено именно так, как вы того желаете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

минюст завещание Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто получил звание членов-корреспондентов Национальной академии правовых наук – фамилии

Народные депутаты от «Слуги народа», чиновник, судья и родственница председателя Верховной Рады.

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкционного давления Украины и участников «Группы семи»

Решением СНБО Кабмину, СБУ, СВР совместно с Офисом Генпрокурора поручено обеспечить синхронизацию с ЕС, США и другими государствами санкций, примененных Украиной в связи с вооруженной агрессией РФ.

«Вернемся к вопросу на следующем заседании» – что решил саммит ЕС по открытию переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС, документ

Украина находится в статусе кандидата в ЕС третий год – что решил саммит ЕС по открытию переговорных кластеров.

Украинцы больше не будут получать спам-звонки – Михаил Федоров о новых правилах для операторов

Операторы должны будут блокировать спам, рекламу и потенциально мошеннические звонки, заявили в Минцифры.

Депутаты предлагают изменить порядок бронирования полицейских, прокуроров и сотрудников судов

По мнению депутатов, таким образом будет уменьшено количество забронированных лиц, в частности, в правоохранительных органах.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду у Великій Палаті