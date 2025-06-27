Удостоверение завещания при свидетелях — когда их присутствие обязательно и кого нельзя привлекать

Основные преимущества удостоверения завещания при свидетелях состоят в обеспечении его достоверности и дополнительной защите от возможных обжалований.

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Составление завещания — не просто формальность, а серьезный шаг для защиты будущего семьи. И хотя основным документом является нотариально заверенный текст волеизъявления, нередко для его юридической устойчивости привлекаются свидетели. В некоторых случаях — это обязательное условие.

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции рассказало, кто может быть свидетелем, кого закон прямо исключает из этого круга, и почему их присутствие может обезопасить завещание от судебных споров.

Кто удостоверяет завещание, если присутствуют свидетели? Ответ однозначный: завещание удостоверяет нотариус или иное уполномоченное на это законом лицо. Свидетели же не удостоверяют документ, а выступают гарантами законности и добровольности вашего волеизъявления.

При удостоверении завещания от завещателя не требуется предоставления доказательств, подтверждающих его право на завещаемое имущество (глава 3 раздела II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5).

Свидетели являются независимой стороной, которая подтверждает, что:

завещатель действовал добровольно, осознанно и в здравом уме;

условия составления завещания соответствовали требованиям закона;

если завещатель не мог подписать документ собственноручно из-за физических недостатков, другое лицо сделало это в их присутствии и по поручению завещателя.

Свидетели зачитывают завещание вслух и ставят на нем свои подписи. В текст документа обязательно вносятся их данные: ФИО, дата рождения, место проживания и паспортные данные.

Свидетели могут привлекаться обязательно (не менее двух человек), если завещатель из-за физических недостатков не может сам прочитать завещание, либо по желанию завещателя, если он хочет дополнительно обезопасить свое волеизъявление.

Свидетелями могут быть любые лица с полной гражданской дееспособностью.

Однако закон четко определяет круг лиц, которые НЕ могут быть свидетелями:

нотариус или другое должностное лицо, удостоверяющее завещание;

наследники, в пользу которых составлено завещание;

члены семьи и близкие родственники наследников;

лица, которые из-за физических недостатков не могут прочитать или подписать документ.

Законодательство предусматривает ситуации, когда завещание могут удостоверять другие уполномоченные лица. Такие завещания приравниваются к нотариально удостоверенным и обязательно составляются при свидетелях:

главный врач или дежурный врач, если лицо находится на лечении в больнице, госпитале или проживает в доме для пожилых людей;

капитан морского или речного судна, плавающего под флагом Украины, если лицо находится в плавании;

начальник экспедиции — для участников поисковых или других экспедиций;

командир воинской части — для военнослужащих и членов их семей;

начальник учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора — для лиц, находящихся там.

Отдельно, в условиях военного положения, завещания военнослужащих могут удостоверяться командиром (начальником) их формирования с последующей передачей в Минюст для регистрации в Наследственном реестре.

Основные преимущества удостоверения завещания при свидетелях заключаются в обеспечении его достоверности и дополнительной защите от возможных оспариваний. Присутствие свидетелей обеспечивает надежную фиксацию воли, поскольку именно они подтверждают, что завещатель осознавал свои действия и добровольно распоряжался имуществом.

Кроме того, их присутствие служит защитой от давления или подделки, минимизируя риски незаконного влияния. В случае возникновения судебных споров свидетели становятся весомым доказательством, так как могут предоставить суду важные пояснения относительно обстоятельств составления документа.

Таким образом, привлечение свидетелей при удостоверении завещания — это надежный инструмент, обеспечивающий достоверность и легитимность вашей последней воли. Это помогает гарантировать, что ваше имущество будет распределено именно так, как вы того желаете.

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