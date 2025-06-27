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Злоупотребление полномочиями и растрата зерна: судили директора ООО, который нанес ущерб государству более чем на 8 млн гривен

13:36, 27 июня 2025
Директор ООО самовольно распорядился зерном, чем нанес государству ущерб на миллионы гривен и был за это осужден.
Злоупотребление полномочиями и растрата зерна: судили директора ООО, который нанес ущерб государству более чем на 8 млн гривен
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Суд установил, что житель Полтавы, находясь на должности директора ООО, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Так, мужчина, действуя от имени ООО, в неустановленный досудебным расследованием день, но не позднее 15 августа 2018 года, организовал сбор принадлежащего предприятию урожая озимой пшеницы, а именно: 731,49 тонны по Новоград-Волынскому району Житомирской области и 1251,96 тонны по Шепетовскому району Хмельницкой области, а также озимой ржи: 187,78 тонны по Новоград-Волынскому району и 296,86 тонны по Шепетовскому району.

В дальнейшем мужчина, используя свои полномочия, которыми он был наделён в соответствии с уставом, действуя от имени ООО, зная об обязательствах перед ПАО_1, обременённых залогом, имея возможность их исполнить в части поставки собранного урожая, не доставил урожай, а вместо этого разместил и хранил его с целью дальнейшего отчуждения третьим лицам.

Таким образом, он вопреки договорам поставки зерна в течение 10 календарных дней после наступления предельного срока исполнения договоров не вернул предоплату в размере 8 849 306,07 грн, которая была уплачена, чем причинил государству ущерб на вышеуказанную сумму.

Кроме того, мужчина отчуждил вверенное ему заложенное имущество: без письменного согласия залогодержателя заключил от имени ООО с ООО_2 договор поставки ржи и пшеницы, тем самым осуществив незаконное отчуждение на общую сумму 2 092 711,15 гривен, которое находилось в залоге у ПАО_1.

Действия мужчины квалифицированы по части 2 статьи 364-1 Уголовного кодекса Украины как злоупотребление полномочиями, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для других лиц использование вопреки интересам юридического лица частного права служебным лицом такого юридического лица своих полномочий, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам.

Суд постановил признать обвиняемого виновным в совершении инкриминируемого ему уголовного правонарушения и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года.

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