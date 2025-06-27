Начисляли зарплаты «мертвым душам» — в Киеве будут судить экс-директора ритуальной службы и его сообщников

Злоумышленников будут судить за хищение 21 млн гривен бюджетных средств.

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В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении директора Специализированного комбината предприятий коммунально-бытового обслуживания и начальника отдела по работе с персоналом этого комбината по обвинению в неоднократном завладении бюджетными средствами. Их сообщницу, бывшую сотрудницу этого предприятия, также будут судить за отмывание имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Правоохранители установили, что в течение 2020–2023 годов на комбинате действовала схема хищения бюджетных средств через начисление заработных плат 23 фиктивным сотрудникам.

«Банковскими картами этих “сотрудников” пользовались руководитель предприятия и его сообщница. В свою очередь начальник отдела по работе с персоналом подписывала табели учета рабочего времени фиктивных работников. Никто из них на комбинате не работал, а некоторые вообще в это время находились за границей.

Таким образом из бюджета предприятия “мертвым душам” было начислено заработных плат на сумму более 21 млн гривен. Еще более 10 млн гривен было уплачено как налоги и сборы с начисленных зарплат», — сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре также добавили, что бывший директор столичной ритуальной службы возместил средства в размере 15,9 млн гривен.

Его сообщница, осознавая возможные последствия своих действий, после проведения обысков подарила своей дочери две квартиры в Киеве и частный дом с земельным участком в Киевской области. Это имущество арестовано, подчеркнули в прокуратуре.

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