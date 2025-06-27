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В Харькове работники СИЗО оставили задержанного умирать в камере — ГБР

13:00, 27 июня 2025
Семерым сотрудникам изолятора сообщено о подозрении в превышении полномочий, служебной халатности и оставлении человека в опасности, что привело к его смерти.
В Харькове работники СИЗО оставили задержанного умирать в камере — ГБР
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении семи сотрудникам Харьковского СИЗО, которые оставили задержанного умирать в камере. Об этом сообщает ГБР.

Так, о подозрении уведомлены бывший руководитель Харьковского следственного изолятора, двое оперуполномоченных, дежурный помощник начальника, старший по корпусу и двое младших инспекторов учреждения.

Установлено, что в апреле 2025 года сотрудники СИЗО решили «воспитать» одного из только что доставленных подозреваемых и с этой целью поместили его в камеру с другим осужденным, что является грубым нарушением закона.

Согласно требованиям, лица, приговор в отношении которых еще не вступил в законную силу, не могут содержаться вместе с уже осужденными.

«Через несколько часов после перевода пострадавшего осужденные избили его до полубессознательного состояния. Однако вместо того, чтобы оказать медицинскую помощь и немедленно вызвать скорую, сотрудники изолятора оставили его в отдаленной камере без помощи, фактически ожидая, пока он умрет», — сообщили в ГБР.

Ночью задержанный умер от черепно-мозговой травмы, перелома костей, повреждений внутренних органов и мягких тканей. Как показала судебно-медицинская экспертиза, своевременно оказанная медицинская помощь могла бы спасти ему жизнь.

С целью скрыть обстоятельства преступления сотрудники СИЗО сообщили соответствующим органам, что мужчина погиб во время драки в камере, умышленно умолчав о факте незаконного перевода и бездействия в оказании помощи, указали в Бюро.

В зависимости от роли каждого сотрудники СИЗО подозреваются в совершении следующих преступлений:

  • превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины);
  • оставление в опасности, повлекшее смерть человека (ч. 3 ст. 135 УК Украины);
  • служебная халатность, повлекшая гибель человека (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

Санкции указанных статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отдельно, органами Национальной полиции сообщено о подозрении осужденному, который нанес пострадавшему тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

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СИЗО ГБР

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