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«Мужчина написал заявление на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью и покинул помещение ТЦК»: в Полтавском ТЦК прокомментировали скандальный инцидент

12:50, 27 июня 2025
Сейчас ТЦК уже отпустил мужчину, родственники которого сообщали о его исчезновении.
«Мужчина написал заявление на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью и покинул помещение ТЦК»: в Полтавском ТЦК прокомментировали скандальный инцидент
Фото: 18000.com.ua
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В Полтавской области в ряде Telegram-каналов сообщили, что 26 июня сотрудники ТЦК задержали мужчину, доставили в один из ТЦК Полтавского района для прохождения ВВК, и связь с ним якобы оборвалась.

Полтавский областной ТЦК и СП сообщил, что мужчину уже отпустили – его родственники привезли соответствующие документы, и он написал заявление на отсрочку. Ранее он отсрочку не оформлял.

После выяснения всех обстоятельств в ТЦК сообщили: «Гражданин М. был доставлен в Полтавский районный ТЦК и СП полицией, поскольку он признан годным к службе в военных частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны».

В ТЦК подчеркнули, что на повторное медицинское обследование мужчина не направлялся, поскольку имеет действующее заключение ВЛК.

Находясь в помещении ТЦК и СП, мужчина сообщил, что ухаживает за матерью с инвалидностью. Когда родственники передали ему документы, подтверждающие это, он написал заявление на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью и покинул здание ТЦК в 11:00 26 июня, добавили в центре комплектования.

 

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Полтава ТЦК мобилизация отсрочка воинский учет

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