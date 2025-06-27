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Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкційного тиску України та учасників «Групи семи»

13:30, 27 червня 2025
Рішенням РНБО доручено Кабміну, СБУ, СЗР разом з Офісом Генпрокурора забезпечити синхронізацію з ЄС, США та іншими державами санкцій, застосованих Україною у зв’язку зі збройною агресією РФ.
Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкційного тиску України та учасників «Групи семи»
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Президент Володимир Зеленський 27 червня підписав Указ №422/2025 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року «Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників Групи семи на Російську Федерацію і пов’язаних з нею суб’єктів».

Відповідно до цього рішення РНБО:

  • Кабміну та Службі безпеки України разом з Нацбанком доручено забезпечити повну імплементацію в юрисдикції України санкцій, що затверджені міжнародними партнерами.
  • Обмежувальні заходи (санкції), затверджені державами-партнерами, мають бути синхронізовані в юрисдикції України шляхом їх подання на розгляд та затвердження РНБО не пізніше ніж на 15-й день після набрання чинності відповідним рішенням держави-партнера або об’єднання держав.
  • Кабміну, СБУ, Службі зовнішньої розвідки України разом з Офісом Генерального прокурора доручено забезпечити синхронізацію з Європейським Союзом, США та іншими державами обмежувальних заходів (санкцій), застосованих Україною у зв’язку зі збройною агресією РФ.

Автор: Наталя Мамченко

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Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкційного тиску України та учасників «Групи семи»

Рішенням РНБО доручено Кабміну, СБУ, СЗР разом з Офісом Генпрокурора забезпечити синхронізацію з ЄС, США та іншими державами санкцій, застосованих Україною у зв’язку зі збройною агресією РФ.

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