Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкційного тиску України та учасників «Групи семи»

Рішенням РНБО доручено Кабміну, СБУ, СЗР разом з Офісом Генпрокурора забезпечити синхронізацію з ЄС, США та іншими державами санкцій, застосованих Україною у зв’язку зі збройною агресією РФ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський 27 червня підписав Указ №422/2025 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року «Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників Групи семи на Російську Федерацію і пов’язаних з нею суб’єктів».

Відповідно до цього рішення РНБО:

Кабміну та Службі безпеки України разом з Нацбанком доручено забезпечити повну імплементацію в юрисдикції України санкцій, що затверджені міжнародними партнерами.

Обмежувальні заходи (санкції), затверджені державами-партнерами, мають бути синхронізовані в юрисдикції України шляхом їх подання на розгляд та затвердження РНБО не пізніше ніж на 15-й день після набрання чинності відповідним рішенням держави-партнера або об’єднання держав.

Кабміну, СБУ, Службі зовнішньої розвідки України разом з Офісом Генерального прокурора доручено забезпечити синхронізацію з Європейським Союзом, США та іншими державами обмежувальних заходів (санкцій), застосованих Україною у зв’язку зі збройною агресією РФ.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.