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Судью ВАКС привлекли к дисциплинарной ответственности — Виктор Маслов получил предупреждение

17:49, 23 июня 2025
В 2024-2025 годах к ответственности привлечены уже шесть судей Антикоррупционного суда.
Судью ВАКС привлекли к дисциплинарной ответственности — Виктор Маслов получил предупреждение
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Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 23 июня 2025 года привлекла к дисциплинарной ответственности судью Высшего антикоррупционного суда Виктора Маслова.

Напомним, что жалоба касалась действий судьи при рассмотрении ходатайства прокурора САП о продлении срока действия процессуальных обязанностей, возложенных на столичного застройщика Сергея Копистырю.

Сергей Копистыра, напомним, подозревается в попытке предоставления неправомерной выгоды объектами недвижимости тогдашнему министру развития общин, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову в 2023 году.

11 июля 2024 года, среди прочего, Виктор Маслов запретил Сергею Копистыре сроком на два месяца общаться «с любыми другими лицами по поводу обстоятельств, изложенных в письменном уведомлении о подозрении, кроме своих защитников, следователей, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда».

Адвокат Сергея Копистыри Елена Ножовник в августе прошлого года обратилась с жалобой на действия Виктора Маслова, поскольку, по мнению адвоката, при постановлении определения следственный судья вышел за пределы предоставленных ему законом полномочий – своим определением Виктор Маслов установил для Сергея Копистыри запрет на общение с неограниченным и конкретно неопределенным кругом лиц, возложив на предпринимателя неконкретную процессуальную обязанность, которая является недопустимой.

Адвокат также отметила, что следственный судья может ограничить общение подозреваемого с любым лицом, но судья обязан конкретно определить такое лицо.

«Закон не дает возможности следственному судье запретить подозреваемому общаться с каким-либо лицом вообще», – сообщила Елена Ножовник.

16 декабря 2024 года Первая дисциплинарная палата ВСП открыла дисциплинарное дело в отношении Виктора Маслова.

В свою защиту Виктор Маслов 23 июня сообщил дисциплинарной палате, что в его действиях отсутствует состав дисциплинарного правонарушения.

Он отметил, что есть устоявшаяся судебная практика следственных судей Антикоррупционного суда. Также он сообщил, что дисциплинарные палаты ВСП по аналогичным основаниям уже отказывали в открытии дисциплинарных производств в отношении судей ВАКС.

Сергея Копистырю и Елену Ножовник судья обвинил в злоупотреблении правом на подачу жалоб – дело в том, что это уже была их не первая жалоба на Виктора Маслова, однако дисциплинарное дело в отношении судьи открыла только Первая дисциплинарная палата ВСП.

Впрочем, Первая дисциплинарная палата решила, что в действиях Виктора Маслова все же есть состав дисциплинарного правонарушения.

Судья единогласно был привлечен к ответственности в виде предупреждения.

Напомним, что в 2024-2025 годах Высший совет правосудия и его дисциплинарные палаты привлекли к дисциплинарной ответственности уже шесть судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

Так, 13 марта Высший совет правосудия оставил в силе дисциплинарное взыскание в виде предупреждения для судей АП ВАКС Сергея Боднара, Виктора Панкулича и Игоря Панаида.

12 марта Вторая дисциплинарная палата ВСП привлекла к ответственности в виде предупреждения судью ВАКС Олега Ткаченко.

А 12 февраля Вторая дисциплинарная палата ВСП привлекла к дисциплинарной ответственности в виде выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение 1 месяца, судью ВАКС Ярослава Шкодина.

Автор: Вячеслав Хрипун

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суд судья ВАКС Высший антикоррупционный суд

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