Суддю ВАКС притягнули до дисциплінарної відповідальності — Віктор Маслов отримав попередження

У 2024-2025 роках до відповідальності притягнуто вже шість суддів Антикорупційного суду.

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Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 23 червня 2025 року притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Вищого антикорупційного суду Віктора Маслова.

Нагадаємо, що скарга стосувалася дій судді під час розгляду клопотання прокурора САП про продовження строку дії процесуальних обов’язків, покладених на столичного забудовника Сергія Копистирю.

Сергій Копистира, нагадаємо, підозрюється у спробі надання неправомірної вигоди об’єктами нерухомості тодішньому міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову у 2023 році.

11 липня 2024 року, серед іншого, Віктор Маслов заборонив Сергію Копистирі строком на два місяці спілкуватися «з будь-якими іншими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, окрім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду».

Адвокат Сергія Копистирі Олена Ножовнік у серпні минулого року звернулася зі скаргою на дії Віктора Маслова, оскільки, на думку адвоката, при постановленні ухвали слідчий суддя вийшов за межі наданих йому законом повноважень – своєю ухвалою Віктор Маслов встановив для Сергія Копистирі заборону на спілкування з необмеженим та конкретно невизначеним колом осіб, поклавши на підприємця неконкретизований процесуальний обов’язок, що є неприпустимим.

Адвокат також зазначила, що слідчий суддя може обмежити спілкування підозрюваного з будь-якою особою, але при цьому суддя зобов’язаний конкретно визначити таку особу.

«Закон не надає можливості слідчому судді заборонити підозрюваному спілкуватися з будь-якою особою взагалі», - повідомила Олена Ножовнік.

16 грудня 2024 року Перша дисциплінарна палата ВРП відкрила дисциплінарну справу стосовно Віктора Маслова.

На свій захист Віктор Маслов 23 червня повідомив дисциплінарній палаті, що в його діях «відсутній склад дисциплінарного правопорушення».

Він зазначив, що є усталена судова практика слідчих суддів Антикорупційного суду. Також він повідомив, що дисциплінарні палати ВРП за аналогічних підстав вже відмовляли у відкритті дисциплінарних проваджень стосовно суддів ВАКС.

Сергія Копистирю та Олену Ножовнік суддя звинуватив у зловживанні правом на подання скарг – справа у тому, що це вже була їх не перша скарга на Віктора Маслова, однак дисциплінарну справу стосовно судді відкрила лише Перша дисциплінарна палата ВРП.

Втім, Перша дисциплінарна палата все ж вирішила, що в діях Віктора Маслова є склад дисциплінарного правопорушення.

Відтак суддя одноголосно був притягнутий до відповідальності у виді попередження.

Нагадаємо, що у 2024-2025 роках Вища рада правосуддя та її дисциплінарні палати притягнули до дисциплінарної відповідальності вже шістьох суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

Так, 13 березня Вища рада правосуддя залишила в силі дисциплінарне стягнення у виді попередження для суддів АП ВАКС Сергія Боднара, Віктора Панкулича та Ігоря Панаіда.

12 березня Друга дисциплінарна палата ВРП притягнула до відповідальності у виді попередження суддю ВАКС Олега Ткаченка.

А 12 лютого Друга дисциплінарна палата ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності у виді догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом 1 місяця суддю ВАКС Ярослава Шкодіна.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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