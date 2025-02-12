Суддю ВАКС притягнули до відповідальності за філософські запитання у судовому рішенні

Апеляційна палата ВАКС постановила окрему ухвалу стосовно судді першої інстанції Антикорупційного суду Ярослава Шкодіна

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Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 12 лютого 2025 року притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Вищого антикорупційного суду Ярослава Шкодіна.

Згідно з рішенням дисциплінарної палати Ярослав Шкодін був одноголосно притягнутий до відповідальності у виді догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом 1 місяця.

Підставою для накладення стягнення на суддю стала окрема ухвала Апеляційної палати ВАКС від 9 квітня 2024 року.

Окрема ухвала АП ВАКС

Як зазначено у дисциплінарній справі, 12 лютого 2024 року колегія суддів АП ВАКС у складі Даниїли Чорненької, Сергія Боднара та Ігоря Панаіда застосувала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 50 млн. гривень для колишнього заступника керівника Департаменту державних закупівель Міністерства оборони Олександра Лієва (справа про розтрату 1,5 млрд. гривень на закупівлю снарядів).

Однак 13 березня 2024 року до ВАКС надійшло клопотання захисту Олександра Лієва про зміну запобіжного заходу та зменшення розміру застави до 4 200 000 тис. гривень.

При цьому прокурор САП Юрій Лучків 13 березня 2024 року у своїй постанові зазначив про те, що «на теперішній час у провадженні не зібрано достатніх доказів для кваліфікації дій підозрюваних».

15 березня слідчий суддя ВАКС суддя Ярослав Шкодін, враховуючи вказані обставини, змінив запобіжний захід Олександру Лієву з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

При цьому своє судове рішення Ярослав Шкодін вирішив викласти у своєрідній формі.

Зокрема, суддя зазначив таке:

– «куди зникли докази причетності до предмету розслідування з матеріалів кримінальної справи, якщо на момент прийняття ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 12 лютого 2024 року їх було достатньо для застосування найсуворішого запобіжного заходу?

– хто ввів в оману суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду і, якщо це так, то яким чином?»

Колегія суддів АП ВАКС в окремій ухвалі від 9 квітня 2024 року зазначила, що розмірковування слідчого судді першої інстанції ВАКС над обґрунтованістю рішення апеляційної інстанції не входить до повноважень слідчого судді.

Таким чином, в діях Ярослава Шкодіна вбачається порушення норм Кодексу суддівської етики.

Також до судді виникли претензії у зв’язку з тим, що клопотання захисту було розглянуто суддею ВАКС за відсутності прокурора та підозрюваного.

При цьому у судді було наявне клопотання прокурора САП про відкладення судового засідання на інший день.

Судове рішення, як творчість

На свій захист Ярослав Шкодін розповів членам дисциплінарної палати, що написання судового рішення – це «творчий процес».

«Жодного поганого слова на адресу колег з Апеляційної палати я не написав. Я не ставив їх рішення під сумнів. Це були лише мої роздуми, які стосувалися постанови прокурора САП Юрія Лучківа в контексті питання відсутності достатніх доказів для кваліфікації дій підозрюваних»», - розповів Ярослав Шкодін.

Фактично Ярослав Шкодін не погодився з претензіями суддів Апеляційної палати ВАКС, однак все ж повідомив, що його особисті роздуми, які опинилися у судовому рішенні, все ж викладати в рішенні було не варто.

Що стосується розгляду клопотання за відсутності прокурора САП, то Ярослав Шкодін зазначив, що за наявності інформації від прокуратури про відсутність доказів для кваліфікації дій підозрюваних, у нього не було підстав для того щоб, залишити у силі дію попереднього запобіжного заходу. До того ж, затягування розгляду клопотання захисту могло призвести до подання адвокатами Олександра Лієва дисциплінарної скарги на суддю до ВРП.

У підсумку, Друга дисциплінарна палата ВРП вирішила притягнути Ярослава Шкодіна до відповідальності у виді догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом 1 місяця.

Нагадаємо, що за останній час це вже другий випадок притягнення суддів ВАКС до дисциплінарної відповідальності.

Так, у грудні 2024 року Перша дисциплінарна палата ВРП притягнула до відповідальності у виді попередження колегію суддів АП ВАКС за порушення права на захист.

Автор: Наталя Мамченко

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